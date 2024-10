MIMORIADNY ONLINE Rusko opäť cvičí bývalých vojakov: Lukašenko okomentoval drony nad Bieloruskom

Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Kirill Kazachkov/Roscongress Foundation via AP)

Šťastný Deň nezávislosti, Ukrajina! (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

6:00 Bieloruský vodca Alexander Lukašenko sa dnes prvýkrát vyjadril o dronoch, ktoré podľa pozorovateľov opakovane od prepuknutia vojny Ruska proti Ukrajine narušili vzdušný priestor bývalej sovietskej republiky. Krajina ich podľa neho zostruje. Ukrajinské velenie už pravidelne hlási, že niektoré ruské drony počas nočných náletov vleteli do bieloruského priestoru."Bolo niekoľko takýchto prípadov, zo strany Ruska aj zo strany Ukrajiny. Zostreľujeme ich veľa. Nepozeráme na to, či sú ruské či ukrajinské, "vyhlásil pri stretnutí s obyvateľmi Lukašenko podľa štátnej agentúry Belta.

Zvýšenie veľkosti ruskej armády

Prilákať ľudí, ako je Mara, je kľúčové pre schopnosť Moskvy dopĺňať svoje jednotky a vyhnúť sa ďalšiemu kolu nútenej mobilizácie. Povolanie 300.000 záložníkov do armády na jeseň 2022 sa ukázalo byť veľmi nepopulárnym krokom a prinútilo státisíce ľudí k úprku z krajiny.

"Pracoval som do tejto chvíle šesť mesiacov a rozmýšľal som nad rozhodnutím, pretože nepriateľ nespí a prekročil naše hranice," povedal Mara o prestávke vo výcviku v narážke na augustový vpád ukrajinských síl do Kurskej oblasti na západe Ruska. "Vyrastá nová generácia, môj syn sa má tento rok tiež dať k armáde. Ale je lepšie, aby do vojny išiel jeho otec, ako naše deti, "dodal.