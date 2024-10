Biden si nie je istý, či budú prezidentské voľby v USA pokojné

(Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

WASHINGTON - Americký prezident Joe Biden v piatok vyhlásil, že si nie je istý, či nadchádzajúce voľby prezidenta USA budú pokojné, a to kvôli doterajším sporným vyjadreniam republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa. Informujeme podľa agentúr Reuters, AP a AFP.

"Som si istý, že to bude slobodné a spravodlivé. Neviem, či to bude pokojné," povedal Biden novinárom, keď sa vôbec prvýkrát počas svojho mandátu v piatok objavil v zasadacej miestnosti Bieleho domu vyhradenej na brífingy s novinármi. Biden pripomenul výroky, s ktorými prišiel Trump, keď sa mu nepozdávali výsledky posledných prezidentských volieb. Podľa Bidena boli Trumpove slová "veľmi nebezpečné."

Spojené štáty sa snažia zmobilizovať medzinárodné spoločenstvo

V súvislosti s prezidentskými voľbami Biden označil za pozoruhodné, že Trumpov kandidát na post videprezidenta J. D. Vance počas tohtotýždňovej debaty so svojím protikandidátom za demokratov Timom Walzom nepotvrdil, že akceptuje výsledok hlasovania a rozhodnutie voličov. Biden sa vyjadril aj k aktuálnej situácii na Blízkom východe, pričom uviedol, že Spojené štáty sa snažia zmobilizovať medzinárodné spoločenstvo, aby sa spoločnými silami zabránilo "vypuknutiu vojny naplno".

Podľa Bidena sa Izrael ešte nerozhodol

"Neverím, že dôjde k vojne. Myslím si, že sa jej môžeme vyhnúť," odpovedal novinárom v Bielom dome na otázku, do akej miery je presvedčený o tom, že vojnu v regióne možno odvrátiť. Biden súčasne priznal, že pokiaľ ide o odvrátenie rizika vojny, "je toho ešte veľa, čo musíme urobiť". "Ešte veľa," zdôraznil. Podľa Bidena sa Izrael ešte nerozhodol, ako bude reagovať na iránsky útok s použitím balistických rakiet.

Momentálne sú v Izraeli tzv. veľké sviatky

Dodal však, že na mieste Izraela by "zvážil iné možnosti" ako útoky na ropné náleziská v Iráne. Agentúra AFP v tejto súvislosti podotkla, že Biden vo štvrtok priznal, že o tejto možnosti sa s Izraelom "diskutuje". Biden súčasne vylúčil, že by ovplyvňoval rozhodovanie Izraela. Uviedol, že jeho tím je v neustálom kontakte so svojimi izraelskými kolegami. Pripomenul, že momentálne sú v Izraeli tzv. veľké sviatky, preto sa o reakcii na útoku Iránu "nerozhodnú okamžite....počkáme, kedy sa budú chcieť porozprávať".

Na otázku, či si myslí, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu odmieta diplomatické dohody v Pásme Gazy a Libanone s cieľom ovplyvniť nadchádzajúce prezidentské voľby, Biden reagoval tvrdením, že žiadna administratíva nepomohla Izraelu viac ako tá súčasná. "Myslím, že by si to Bibi mal zapamätať," zdôraznil Biden použijúc známu Netanjahuovu prezývku. Či sa Netanjahu snaží ovplyvniť voľby v USA, Biden podľa vlastných slov nevie odhadnúť, dodala agentúra AP.