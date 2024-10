MIMORIADNY ONLINE Ruské jednotky obsadili ďalšiu obec! Útok v Chersone si vyžiadal šesť obetí

Na snímke z videa, ktoré zverejnila tlačová služba ruského ministerstva obrany v pondelok 30. septembra 2024, samohybný raketový systém zem-vzduch stredného doletu Buk-3M sa pripravuje na odpálenie na neznámom mieste na Ukrajine. (Zdroj: SITA/Tlačová služba ruského ministerstva obrany prostredníctvom agentúry AP)

Predstavte si, len 8 sekúnd je čas, počas ktorého je zničená ďalšia pozícia nepriateľa. (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

14:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok uviedol, že s novým generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie (NATO) chce produktívne spolupracovať na začlenení Ukrajiny do Aliancie. Informuje správa agentúry AFP.

13:58 Rusko sa musí pripraviť na dlhú konfrontáciu so Spojenými štátmi, vyhlásil v utorok námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov. Informuje správa agentúry Reuters. "Musíme sa pripraviť na dlhú konfrontáciu s touto krajinou. Sme na tom v každom zmysle pripravení," uviedol Riabkov, ktorého agendou je dohľad nad kontrolou zbrojenia a vzťahy s Washingtonom.

13:40 Ruská tajná služba FSB dnes pri desiatkach razií po celej krajine proti radikálnym skupinám pôsobiacim na internete zadržala 39 ľudí. Podľa Moskvy to sú proukrajinskí radikáli, ktorí podnecovali deti a mladistvých k násilným činom proti rovesníkom, učiteľom či predstaviteľom štátu. O razii a zatýkaní dnes informovali ruské tlačové agentúry.

13:28 Ruská polícia prepustila troch novinárov z nezávislých médií niekoľko hodín po ich zadržaní na koncerte v centre Moskvy. Oznámil to v utorok spravodajský portál SOTAvision, pre ktorý dvaja z nich pracujú, informuje agentúra AFP.

13:26 Ruské jednotky obsadili ďalšiu dedinu v blízkosti mesta Pokrovsk v ukrajinskej Doneckej oblasti, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Informuje o tom správa z agentúry AFP. Jednotky ruskej armády "oslobodili obec Krutyj Jar", ktorá sa nachádza len 13 kilometrov od Pokrovska.

11:54 Rusko nebude diskutovať o podpísaní novej zmluvy so Spojenými štátmi, ktorá by nahradila Dohodu o znížení počtu strategických zbraní (Nová dohoda START) platnej do roku 2026. Uviedol to v utorok kremeľský hovorca Dmitrij Peskov, informuje o tom správa z agentúry Reuters.

11:06 Šesť obetí na životoch si vyžiadal v utorok ruský útok na mesto Cherson na juhu Ukrajiny, oznámila miestna prokuratúra. Informuje agentúra AFP. K ostreľovaniu prišlo podľa prokuratúry blízko miestneho trhu a zastávky verejnej dopravy. Prokuratúra na sociálnej sieti Telegram najskôr informovala o siedmich mŕtvych. Neskôr svoje vyjadrenie korigovala s tým, že siedmu osobu, ktorú považovali za mŕtvu, sa lekárom podarilo stabilizovať. Pri útoku utrpelo zranenia šesť ľudí a niekoľkých museli hospitalizovať.

9:57 Najmenej päť ľudí zabil dnes ráno ruský útok v centre Chersonu na juhu Ukrajiny, uvádza podľa svetových spravodajských agentúr miestne úrady. Regionálna prokuratúra hlásila sedem mŕtvych a oznámila, že pravdepodobne zabíjalo ruské delostrelectvo, informuje agentúra AFP.

Útok podľa šéfa Chersonskej oblasti Oleksandra Prokudina zasiahol tržnicu v juhoukrajinskom meste. Rovnaký zdroj uviedol bilanciu piatich mŕtvych a troch zranených, podľa prokuratúry zomrelo sedem civilistov. "Tri ženy a štyria muži," citovala AFP prokuratúra.

8:48 Ukrajinský minister obrany Rustem Umerov v utorok vláde predložil návrh na odvolanie troch svojich námestníkov a štátnej tajomníčky ministerstva. Informovala o tom správa z agentúry Reuters a príspevok na sociálnej sieti Telegram.

"Podpísal som návrh na odvolanie námestníkov ministra obrany - Stanislava Hajdera (ktorý prechádza na pozíciu vedúceho kancelárie ministra), Olexandra Serhija, Jurija Džyra a Ľudmily Darahanovej, ktorý som predložil vláde," napísal Umerov na Telegrame.

Situácia na fronte je veľmi náročná, tvrdí Zelenskyj

Ukrajinské sily podľa neho počas nadchádzajúcich mesiacov musia urobiť všetko, čo je v ich silách. "Najdôležitejšou vecou je vyvíjať nátlak na Rusko použitím všetkých dostupných prostriedkov a nástrojov v záujme dosiahnutia nášho cieľa skutočného a spravodlivého mieru pre Ukrajinu a všetkých našich ľudí čo možno najskôr," zdôraznil. "Toto všetko je možné dosiahnuť počas tejto jesene, všetko čo môžeme dosiahnuť, musíme dosiahnuť. A záleží to na každom v ukrajinskom tíme," dodal Zelenskyj.

Ako ďalej podotkol, Ukrajina je zaneprázdnená prípravami na stretnutie na vysokej úrovni, na ktorom sa očakáva účasť zhruba 50 krajín vrátane amerického prezidenta Joea Bidena na vojenskej základni Ramstein na juhozápade Nemecka. Účastníci tejto schôdzky podľa Zelenského "dostanú všetky detaily a argumenty z našej strany o tom, ako zaistiť počas nasledujúcich mesiacov výsledky ako na fronte, ako aj v diplomatickej práci".

Biden v októbri pricestuje do Nemecka a na schôdzku počas tejto návštevy pozval podporovateľov Ukrajiny, pripomína DPA. Takéto stretnutia sa na základni Ramstein odohrali od začiatku celoplošnej ruskej invázie na Ukrajinu už niekoľkokrát, doposiaľ však len na úrovni ministrov obrany. Cieľom schôdzky je koordinovať vojenskú pomoc Ukrajine.

Putin nariadil odvod 133 000 nových vojakov

Ruský prezident Vladimir Putin nariadil jesenný odvod 133 000 nových vojakov, ktorý by mal prebehnúť od utorka 1. októbra do konca tohto roka. Vyplýva to z dekrétu Kremľa, zverejneného v pondelok, informuje agentúra Reuters.

Dekrét zverejnili ruské štátne noviny Rossijskaja Gazeta. Vyzýva na vykonanie odvodu obyvateľov "vo veku od 18 do 30 rokov, ktorí nie sú v zálohe a na základe federálneho zákona podliehajú odvodu... v množstve 133 000 ľudí".

Šéf ruského úradu pre odvod viceadmirál Vladimir Cimlianskij potvrdil, že podmienky odvodu nových brancov zostávajú rovnaké - 12 mesiacov služby vo vojenských jednotkách v Rusku. "Rád by som poznamenal, že branci nebudú vyzvaní na účasť na špeciálnej vojenskej operácii v nových oblastiach," citovali Cimlianského noviny Rossijskaja Gazeta.

Nedostatok ruského vojenského personálu je kľúčovým faktorom úspechu Ukrajiny

Rusko oficiálne nazýva celoplošnú vojenskú inváziu na susednú Ukrajinu, ktorú začalo ešte vo februári 2022, "špeciálnou vojenskou operáciou", pripomína Reuters. Putin v septembri s odvolaním sa na ohrozenie západných hraníc Ruska nariadil, aby sa rady tamojšej armády rozšírili o 180 000 vojakov, teda na dovedna 1,5 milióna aktívnych brancov. Tento krok by znamenal, že Rusko by malo po Číne druhú najväčšiu armádu na svete.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, americký prezident Joe Biden i ďalší lídri Severoatlantickej aliancie (NATO) Putina obviňujú, že práve on je v konflikte na Ukrajine jediným agresorom a predstavuje nebezpečenstvo pre ďalšie susedné krajiny.

Práve nedostatok ruského vojenského personálu sa uvádza ako kľúčový faktor úspechu prekvapivého ukrajinského vpádu do ruskej Kurskej oblasti, ktorý sa začal 6. augusta. Moskva sa snažila vyhnúť posilneniu obrany v Kurskej oblasti vojakmi bojujúcimi na východe Ukrajiny a miesto toho sa spolieha na jednotky z iných oblastí, aby zastavili túto ukrajinskú ofenzívu na území Ruska.