Obrovská rodinná tragédia: Otca troch detí zavraždili v Prahe! Dostal ranu fľašou od vodky

David “Dai” Richards bol otcom troch detí. (Zdroj: GoFundMe)

PRAHA - David "Dai" Richards, 31-ročný muž z Walesu, pricestoval do Prahy s cieľom užiť si víkend, no jeho návšteva sa skončila tragicky. V sobotu v noci na Národnej triede došlo k incidentu, ktorý sa skončil jeho smrťou po tom, čo ho iný turista udrel fľašou vodky do hlavy. Rodina, ktorá bola zdrvená touto udalosťou, uviedla, že „útok bol zákerne vedený zozadu.“ Časť rodiny, ako informovali britské médiá, bola v Česku a čakala na vydanie úmrtného listu, zatiaľ čo jeho manželka a tri malé deti zostali doma v smútku.