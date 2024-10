Medvedev sa opäť vyhráža: Potopiť ten prekliaty ostrov! Britániu chce vymazať z mapy

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev (Zdroj: foto: SITA/Yekaterina Shtukina, Sputnik, Government Pool Photo via AP)

MOSKVA - Podpredseda ruskej Bezpečnostnej rady a bývalý prezident Dmitrij Medvedev nedávno na Telegrame vyjadril veľmi ostrý názor na Britské ostrovy. Tvrdil, že zhodenie bomby na Londýn by nestačilo a že by bolo lepšie celý ostrov úplne zničiť, konkrétne ho „potopiť“, pričom ostrov označil za „prekliaty ostrov anglosaských psov“.

Medvedev sa pri tejto príležitosti odvolal na nedávny výrok ruskej lyžiarky Jeleny Vjalbeovej, ktorá koncom septembra vyhlásila, že ruskí športovci by mohli opäť súťažiť pod svojou vlajkou, ak by niekto zhodiť bombu priamo do Londýna. Tento komentár vznikol v kontexte, že ruskí športovci majú zákaz súťažiť kvôli vojne, ktorú Rusko rozpútalo na Ukrajine vo februári 2022.

Medvedev však na Telegrame dodal, že samotné bombardovanie Londýna nestačí a že by bolo lepšie zničiť celý britský región. Vo svojom príspevku s iróniou poznamenal, že celú záležitosť je potrebné „poriadne vyriešiť“ a ponoril by „ten prekliaty ostrov“.

Mal si zlomiť krk

Zmienil sa aj o nedávnej nehode lotyšského prezidenta Edgarsa Rinkēvičsa, ktorý si pri páde z bicykla zlomil ruku. Medvedev k tomu škodoradostne dodal, že je škoda, že si nezlomil niečo horšie, napríklad krk.

Útok na Trumpa

Medvedev si neodpustil ani kritiku na adresu Donalda Trumpa, ktorý sa opäť uchádza o post prezidenta USA vo voľbách v novembri. Trump totiž opakovane tvrdí, že by ruskú vojnu na Ukrajine vedel ukončiť do 24 hodín, a že keby bol v tom čase prezidentom on, vojna by ani nezačala. Medvedev však tieto Trumpove tvrdenia považuje za nereálne.

Ironicky poznamenal: „Škoda, že Trump nebol vodcom v každej dôležitej historickej ére – faraónom, šáhom, sultánom, kráľom, kniežaťom či cárom – a že nevládol posledných desaťtisíc rokov.“ Týmto sarkastickým komentárom dal jasne najavo, že neverí, že by Trump dokázal zastaviť vojnu.

Medvedevove extrémne vyhlásenia proti Západu sú už celkom bežné. V minulosti sa viackrát vyhrážal západným krajinám, najmä v kontexte vojny na Ukrajine. V jednom zo svojich februárových prejavov dokonca varoval, že ak Rusko prehrá, Moskva použije jadrové zbrane a zničí nielen Londýn, ale aj Berlín či Washington.