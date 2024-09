Izrael opäť útočí: Veliteľ vydal rozkaz! Vojaci majú byť pripravení na vstup do Libanonu

Zničené budovy po izraelskom útoku v Libanone (Zdroj: SITA/AP Photo/Hussein Malla)

19:40 Úplná vojna na Blízkom východe je možná, no existuje aj možnosť urovnania konfliktov Izraela s hnutím Hamas v Pásme Gazy a s libanonským proiránskym hnutím Hizballáh. Vyhlásil to v stredu americký prezident Joe Biden, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP. "Úplná vojna je možná, no myslím si, že existuje aj možnosť – stále je v hre aj urovnanie, ktoré by mohlo od základu zmeniť celý región," uviedol Biden v televízii ABC.

19:20 "Útočíme celý deň, aby sme pripravili pôdu pre náš možný vstup, ale aj pokračovali v úderoch voči Hizballáhu," uviedol Halevi. "Budeme pokračovať v útočení a poškodzovať ich všade. Aby sme to dosiahli, pripravujeme sa na priebeh manévru a zmyslom je, že vaše topánky vstúpia na územia nepriateľa," vyhlásil. Dodal, že vstup izraelských vojakov do Libanonu ukáže tamojšiemu militantného hnutiu Hizballáh, aké to je stretnúť sa s "profesionálnou bojovou silou". "Pôjdeme tam silnejší ako oni, oveľa skúsenejší ako oni. Prídete, zničíte tam nepriateľa, prídete zničiť infraštruktúru... Toto sú veci, ktoré nám umožnia bezpečne prinavrátiť obyvateľov neskôr na sever (Izraela)," uviedol Halevi.

17:17 Spojené štáty vyjadrili v stredu znepokojenie v súvislosti s raketovými útokom libanonského militantného hnutia Hizballáh v blízkosti izraelského Tel Avivu. Podľa Washingtonu však napriek eskalácii medzi Hizballáhom a Izraelom stále existuje diplomatická cesta, ako sa vyhnúť vypuknutiu úplnej vojny. Informujeme podľa správy agentúry AFP. "Je to určite veľmi znepokojujúce, očividne pre Izraelčanov, ale aj pre nás," uviedol hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby pre televíziu CNN. "Stále je tu čas a priestor na diplomatické riešenie, na deeskaláciu napätia a zabránenie úplnej vojny," dodal.

15:59 Grécko bude naliehať na Európsku úniu, aby zraneným libanonským občanom poskytla zdravotnú starostlivosť. V stredu na stretnutí v New Yorku to libanonskému ministrovi zahraničných vecí Abdalláhovi Búhabíbovi povedal šéf gréckej diplomacie Jorgos Gerapetritris, informujeme podľa agentúry Reuters.

Atény sa chcú pokúsiť zmobilizovať Európu, aby na únijnej úrovni poskytla lekársku pomoc libanonským občanom, ktorí boli zranení a potrebujú lekárske ošetrenie. "Je absolútne nevyhnutné zastaviť začarovaný kruh násilia a konfrontácie," uviedlo vo vyhlásení grécke ministerstvo zahraničných vecí s tým, že krajina je znepokojená krízou na Blízkom východe a rizikom jej ďalšieho rozšírenia.

15:26 Izrael povolal na severnú hranicu s Libanonom dve záložné brigády na podporu svojich operácií, oznámila v stredu izraelská armáda. Došlo k tomu po niekoľkých dňoch zintenzívňujúcich sa leteckých útokov, v rámci ktorých zasiahol Izrael ciele Iránom podporovaného hnutia Hizballáh v rôznych oblastiach Libanonu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. "Toto nám umožní pokračovať v boji proti teroristickej organizácii Hizballáh, obrane štátu Izrael a vytvorí to podmienky na návrat obyvateľov Izraela do svojich domovov," uviedla armáda vo vyhlásení.

Aktualizované 13:41 Nedávny útok na komunikačné zariadenia používané aj v rámci proiránskeho hnutia Hizballáh vyradil pre zranenia najmenej 1 500 príslušníkov hnutia. Mnohí z nich prišli o zrak, alebo im výbuch nastraženej výbušniny amputoval alebo poškodil ruku. S odvolaním sa na nemenované zdroje Hizballáhu o tom v stredu informovala agentúra Reuters.

Reuters dodal, že jeho zdroj v rozhovore priznal, že ide síce o veľkú ranu zasadenú hnutiu, ale počet bojovníkov, ktorí sú vyradení z aktívnej služby, predstavuje len "malý zlomok sily Hizballáhu".

12:52 Pri izraelských útokoch v Libanone v stredu zahynulo najmenej desať ľudí. Izraelská armáda pritom niektoré zo svojich útokov vykonala aj v horských oblastiach - mimo tradičných bášt proiránskeho hnutia Hizballáh na juhu a východe krajiny, informovala agentúra AFP.

Libanonské ministerstvo zdravotníctva spresnilo, že najmenej štyri obete si vyžiadal útok na obec Jún v pohorí aš-Šúf juhovýchodne od Bejrútu. Pri dvoch ďalších útokoch zahynuli traja ľudia v dedine Majsara severne od Bejrútu a traja v obci Ajn Káná na juhu Libanonu.

11:52 Najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí vyhlásil, že zabíjanie "cenných" členov libanonského Hizballáhu nepoloží toto hnutie na kolená. Uviedol to v súvislosti s pokračujúcimi cezhraničnými útokmi medzi Izraelom a Hizballáhom, ktoré zvyšujú obavy z vypuknutia väčšej vojny na Blízkom východe. Informujú o tom správy z agentúr Reuters a IRNA.

10:11 Libanonské militantné hnutie Hizballáh uviedlo, že dnes ráno vyslalo raketu na veliteľstvo izraelskej tajnej služby Mossad neďaleko Tel Avivu. Škody ani zranenia hlásené nie sú, napísala agentúra Reuters. Hizballáh pripisuje Mossadu atentáty na niekoľkých vysokopostavených členov tejto Iránom podporovanej šiitskej skupiny, ako aj výbuchy komunikačných zariadení skupiny, ktoré minulý týždeň v Bejrúte a ďalších častiach krajiny zabili desiatky ľudí a tisíce ich zranili. Izrael sa k tomuto útoku neprihlásil, v posledných dnes ale vykonáva intenzívne nálety na ciele spojené s Hizballáhom.

9:25 Francúzsky prezident Emmanuel Macron požiadal nového iránskeho prezidenta Masúda Pezeškijána, aby využil svoj vplyv na zmiernenie napätia v Libanone, kde Izrael útočí na militantné hnutie Hizballáh podporované Teheránom. V noci na stredu o tom informovala agentúra AFP.

Na stretnutí s Pežeškijánom, ktoré sa konalo na okraj Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, Macron "zdôraznil zodpovednosť Iránu za podporu všeobecnej deeskalácie a využitie svojho vplyvu na destabilizujúcich aktérov," uvádza sa vo vyhlásení Elyzejského paláca v jasnom odkaze na Hizballáh.

8:37 Izraelský premiér Benjamin Netanjahu opäť odložil svoj odchod do USA, kde má predniesť prejav na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. Podľa agentúry AFP to v stredu oznámil úrad vlády.

Podľa pôvodných plánov mal Netanjahu do USA odcestovať v stredu. Svoj odchod však odložil na štvrtok vzhľadom na prebiehajúcu operáciu izraelskej armády v Libanone a útoky proiránskeho hnutia Hizballáh na Izrael. Úrad vlády dodal, že v stredu bude Netanjahu viesť niekoľko porád o eskalácii na severnej hranici Izraela.

8:13 - Libanonské proiránske hnutie Hizballáh sa prihlásilo k zodpovednosti za raketový útok na strednú časť Izraela, ku ktorému došlo v stredu ráno. Dodal, že balistickou raketou Kádir 1 cielil na veliteľstvo izraelskej rozviedky Mosad neďaleko Tel Avivu. Informoval o tom spravodajský web The Times of Israel (TOI).

Hizballáh objasnil, že tento útok bol reakciou na sériu koordinovaných výbuchoch pagerov a vysielačiek používaných príslušníkmi hnutia, ako aj na atentáty na najvyšších veliteľov tohto proiránskeho hnutia. Zodpovednosť za tieto útoky Hizballáh pripisuje Izraelu.

Izraelský útok zasiahol v utorok šesťposchodovú budovu

Útok zasiahol v utorok šesťposchodovú budovu na juhu Bejrútu, podľa libanonských úradov si vyžiadal šesť obetí a 15 zranených. Išlo o tretí úder izraelskej armády na Bejrút za necelý týždeň.

Izraelské jednotky vykonávali cielenú operačnú činnosť na jednom z hlavných výcvikových stredísk. (Zdroj: X/IDF)

Izraelská armáda oznámila zabitie Kabísího v utorok podvečer. Uviedla, že išlo o veliteľa raketovej divízie Hizballáhu zodpovedného za odpaľovanie rakiet na izraelských civilistov. Kabísí mal podľa Izraela blízke vzťahy s vojenskými lídrami Hizballáhu.

Izrael v pondelok spustil vlnu leteckých útokov na ciele Iránom podporovaného hnutia Hizballáh v Libanone, ktoré si podľa libanonských úradov vyžiadali 558 obetí vrátane 50 detí. Najnovšia eskalácia bojov medzi Izraelom a Hizballáhom zvýšila obavy z rozšírenia konfliktu do širšieho regiónu a destabilizácie Blízkeho východu.

Hizballáh v utorok vypálil na Izrael približne 300 rakiet

Libanonské hnutie Hizballáh v utorok vypálilo na Izrael približne 300 rakiet, zranenia utrpelo šesť civilistov a vojakov. Uviedol to hovorca izraelskej armády Daniel Hagari, píše agentúra AFP. Najnovšia eskalácia bojov medzi Izraelom a Hizballáhom zvýšila obavy z rozšírenia konfliktu do širšieho regiónu a destabilizácie Blízkeho východu.

O aktuálnej situácii v Libanone bude v stredu rokovať Bezpečnostná rada OSN, oznámilo v utorok Slovinsko, ktoré v súčasnosti predsedá tomuto orgánu OSN. Na mimoriadnom zasadnutí vystúpi aj generálny tajomník OSN António Guterres. Izrael sa podľa Hagariho snaží, aby bola operácia proti libanonskému hnutiu Hizballáh čo najkratšia, no je pripravený na to, že si vyžiada čas, napísala agentúra Reuters.

Zničené budovy po izraelskom útoku v Libanone (Zdroj: SITA/AP Photo/Hassan Ammar)

"Budeme pokračovať v ukazovaní toho, čo Hizballáh robil za posledných 20 rokov pri rozsiahlom projekte, v rámci ktorého premenil tisíce civilných domov v južnom Libanone, a nielen v južnom Libanone, na teroristické základne a zmenil južný Libanon na bojovú zónu," povedal Hagari. Zároveň ukázal video z útoku na dom, v ktorom boli ukryté odpaľovacie zariadenia.

Izrael má právo na sebaobranu, nemôže však kolektívne trestať civilistov

Predseda Európskej rady Charles Michel v utorok uviedol, že Izrael má právo na sebaobranu, no nemôže uplatňovať "kolektívne tresty" na civilistov žijúcich v oblastiach, na ktoré sa zameriava jeho armáda. Informuje o tom správa z agentúry AFP.

"Podporujeme právo Izraela na existenciu a sebaobranu. Sebaobrana však neznamená kolektívny trest. Vyžaduje si to zásadu proporcionality," povedal Michel na podujatí, ktoré sa uskutočnilo na okraj 79. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.

Predseda Európskej rady sa tak vyjadril po pondelkovej vlne izraelských leteckých útokov na ciele Iránom podporovaného hnutia Hizballáh v Libanone, ktoré si podľa libanonských úradov vyžiadali 558 obetí vrátane 50 detí. Viacerí západní lídri na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN vyzvali Izrael na zdržanlivosť pri útokoch v Libanone a Pásme Gazy, aby zabránili vypuknutiu regionálnej vojny, pripomína AFP.

Izrael tretí deň v rade útočí na Libanon, v Tel Avive zneli sirény

Izrael dnes tretí deň v rade útočil na juh Libanonu, uviedla libanonská agentúra NNA. Nálety si podľa nej vyžiadali obete, ich počty však nespresnila. V Tel Avive sa zároveň rozzneli varovné sirény po odpálení rakety z Libanonu; strelu sa podľa izraelskej armády podarilo zachytiť, píše agentúra AFP.

"Od 5.00 h (miestneho času, 4.00 h SELČ) spustili nepriateľské vojenské lietadlá útoky," ktoré mierili na niekoľko oblastí južného Libanonu, píše NNA. Údery podľa stanice Al-Manár, ktorá je napojená na libanonské radikálne hnutie Hizballáh, mierili aj na okolie mesta Baalbek, ktoré býva označované za baštu tohto Iránom podporovaného šiitského hnutia. Izraelská armáda podľa afp už skôr naznačila, že vykonala rozsiahle útoky na desiatky cieľov Hizballáhu na juhu a východe Libanonu.

Zničené budovy po izraelskom útoku v Libanone (Zdroj: SITA/AP Photo/Hussein Malla)

Izrael v pondelok podnikol proti skladom a odpaliskám rakiet Hizballáhu najrozsiahlejšie údery od vojny z roku 2006, podľa predstaviteľa letectva išlo o doteraz najväčšiu útočnú vzdušnú operáciu. Izraelské nálety pokračovali aj počas utorka, pričom Hizballáh paľbu opätoval smerom na sever Izraela.

Nad Tel Avivom sa dnes ráno rozozneli sirény varujúce pred útokom. Protivzdušná obrana podľa izraelskej armády identifikovala jednu strelu krajiny-krajiny pochádzajúcu z Libanonu, ktorú zneškodnila. Izraelské úrady neoznámili žiadne škody ani obete.

Británia sa pripravuje na evakuáciu občanov z Libanonu

Británia v utorok vyzvala svojich občanov, aby okamžite opustili Libanon. Zároveň vyslala na Cyprus stovky vojakov na pomoc pri evakuácii Britov z Libanonu v reakcii na eskaláciu bojov medzi Izraelom a hnutím Hizballáh. Informuje o tom správa z agentúry Reuters.

Britské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že v rámci evakuačných plánov sa v najbližších hodinách na Cyprus presunie približne 700 vojakov podporovaných pohraničnými silami. Dodalo, že v prípade potreby sú v pohotovosti lietadlá a vrtuľníky britských vzdušných síl.

"Udalosti posledných hodín a dní ukázali, aká je táto situácia nestabilná, a preto je náš odkaz jasný: britskí občania by mali okamžite odísť," povedal britský minister obrany John Healey. Izraelská armáda v pondelok masívne zaútočila na ciele Iránom podporovaného hnutia Hizballáh v Libanone. Útoky si podľa libanonských úradov vyžiadali 558 obetí vrátane 50 detí. Najnovšia eskalácia bojov medzi Izraelom a Hizballáhom zvýšila obavy z destabilizácie Blízkeho východu.