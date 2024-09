MIMORIADNY ONLINE Rusko musí byť prinútené k mieru, tvrdí Zelenskyj: Trump chce, aby USA vystúpili z vojny

Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP)

NEW YORK – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok vyhlásil, že Rusko možno k mieru len prinútiť. Na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN tiež odsúdil Irán a Severnú Kóreu ako "komplicov" v tejto vojne, informujú agentúry AFP a Reuters. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.

Prezident Zelenskyj o situácii na Ukrajine (Zdroj: Facebook/General Staff of The Armed Forces of Ukraine)

6:37 V New Yorku dnes pokračuje všeobecná rozprava 79. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN. Zhruba o 9:30 miestneho času (15:30 SELČ) na nej vystúpi český prezident Petr Pavel, nasledovať bude ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Pavel dnes vystúpi tiež na Bezpečnostnej rade OSN, v pláne má aj bilaterálne stretnutia s najvyššími predstaviteľmi svetovej organizácie.

6:36 Agresia Ruska, ako stáleho člena Bezpečnostnej rady OSN, otriasa samotnými základmi inštitúcie a systému, v ktorom sú rešpektované pravidlá. Český prezident Petr Pavel to povedal v utorok v New Yorku v rámci panelu "Zabezpečenie digitálnej budúcnosti", ktorý sa koná na okraj Valného zhromaždenia OSN.

6:22 Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v noci na stredu vystúpil v Bezpečnostnej rade (BR) OSN a vyzval svetové mocnosti na mierové riešenie konfliktu na Ukrajine. Jeho vystúpenie umožnilo Slovinsko ako predsednícky štát BR, ktoré vyzvalo susedov Ukrajiny, aby sa k prebiehajúcemu konfliktu vyjadrili.

Zelenskyj označil výzvy na dialóg z Ruska za neúprimné

Zelenskyj na mimoriadnom zasadnutí BR OSN, na ktorom bol aj zástupca Ruska, označil výzvy Moskvy na dialóg za neúprimné. "Vieme, že niektorí vo svete chcú hovoriť s (ruským prezidentom Vladimirom) Putinom, aby si od neho možno vypočuli, že je rozčúlený, pretože si uplatňujeme svoje právo brániť našich obyvateľov," povedal Zelenskyj s tým, že takéto názory sú "šialenstvo".

"Putin porušil toľko medzinárodných noriem a pravidiel, že sa sám nezastaví. Rusko môže byť k mieru len prinútené a to je presne to, čo je potrebné – prinútiť Rusko k mieru," vyhlásil ukrajinský líder.

Kritizoval tiež Teherán a Pchjongjang, ktoré západné spravodajské služby obviňujú z dodávok zbraní Rusku. "Rusko nemá nijaký legitímny dôvod robiť z Iránu a Severnej Kórey de facto komplicov vo svojej zločinnej vojne v Európe, keď ich zbrane nás zabíjajú, zabíjajú Ukrajincov," uviedol Zelenskyj.

Ukrajinský prezident v utorok vystúpi vo všeobecnej rozprave Valného zhromaždenia OSN v New Yorku a vo štvrtok sa v Bielom dome vo Washingtone stretne s prezidentom USA Joeom Bidenom.

Očakáva sa, že Zelenskyj Bidenovi predloží svoj návrh, ktorý označuje za plán víťazstva. Spojené štáty navštívil pred novembrovými voľbami, pred ktorými prezidentský kandidát republikánov Donald Trump spochybňuje pokračujúcu podporu pre Ukrajinu.

USA musia vystúpiť z vojny na Ukrajine

Spojené štáty musia vystúpiť z vojny na Ukrajine. Vyhlásil to v utorok nominant republikánov na amerického prezidenta Donald Trump s tým, že demokratická viceprezidentka a jeho súperka Kamala Harrisová ani prezident Joe Biden tak neplánujú urobiť. Informuje agentúra Reuters.

"Biden a Kamala nás dostali do tejto vojny a teraz nás z nej nevedia dostať von," uviedol Trump v príhovore v americkom štáte Georgia. "Myslím si, že sme v tejto vojne uviazli, pokiaľ nebudem prezidentom. Spravím to. Dosiahnem, aby to bolo vyjednané, dostanem nás von. Biden hovorí, že neodídeme, kým nevyhráme. Čo sa stane, ak vyhrajú oni?" pokračoval Trump.

Spojené štáty nevyslali na Ukrajinu svojich vojakov. Kyjevu však poskytujú vojenskú a humanitárnu pomoc v hodnote miliárd dolárov a na Rusko uvalili v reakcii na vojnu ekonomické sankcie, pripomína Reuters.

Trump pritom opakovane označuje americkú pomoc pre Ukrajinu za plytvanie peniazmi a odmietol povedať, či chce, aby Kyjev vojnu vyhral. Jeho vyjadrenia pritom vyvolávajú znepokojenie v krajinách strednej aj východnej Európy. Trumpovi spojenci však argumentujú, že by sa exprezidentovi mohlo podariť vyjednať mierovú dohodu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, píše Reuters.