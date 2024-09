Prevratný výskum vedcov: Odhalili genetické tajomstvo! Objavili novú krvnú skupinu, zachráni to životy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Tento prelom si vyžiadal 50 rokov výskumu: Britskí vedci objavili novú krvnú skupinu. Najznámejšie systémy krvných skupín sú ABO a Rh, ale teraz existuje iný systém.

V budúcnosti by to mohlo pomôcť špecifickejšie vybrať vhodných darcov a zachrániť tak životy. "Je to veľký úspech a výsledok rokov tímovej práce konečne identifikovať tento nový systém krvných skupín," uviedla vedúca vedkyňa Louise Tilleyová z NHS Blood and Transplant v International Blood Group Reference Laboratory v Bristole v tlačovej správe.

AnWj-negatívni ľudia musia byť opatrní pri prijímaní krvných transfúzií

Výskumnému tímu sa podarilo identifikovať proteín MAL ako nosič antigénu AnWj. Vďaka novým poznatkom by malo byť v budúcnosti oveľa jednoduchšie identifikovať pacientov, ktorí potrebujú AnWj-negatívnu krv. Tým je ešte jednoduchšie predchádzať komplikáciám z krvných transfúzií.

Na svete je veľmi málo AnWj-negatívnych ľudí. Približne 99,9 percenta ľudí nesie antigén AnWj na svojich červených krvinkách. V malej skupine však antigén chýba. Zvyčajne to súvisí s genetickými faktormi. AnWj-negatívni jedinci musia byť obzvlášť opatrní pri krvných transfúziách, pretože môže dôjsť k reakcii na AnWj-pozitívnu krv.

Teraz sa majú vyvinúť špeciálne testy na rýchlejšiu identifikáciu pacientov a darcov, ktorí sú geneticky AnWj-negatívni. O antigén môžu prísť aj pacienti trpiaci určitými chorobami, ako sú krvné choroby alebo rakovina. Aj v takýchto prípadoch by testy mohli znížiť riziko transfúznych reakcií.

Rakovina môže dočasne spustiť negativitu AnWj, ale situácia je iná u ľudí, ktorí sa s ňou narodili. Vedci analyzovali vzorky z roku 1972. Medzi vzorkami bola vzorka prvej ženy identifikovanej ako AnWj-negatívna osoba.

„MAL je veľmi malý proteín so zaujímavými vlastnosťami, ktoré sťažujú identifikáciu. „Museli sme využiť niekoľko vyšetrovacích prístupov, aby sme poskytli potrebné dôkazy,“ hovorí Tim Satchwell zo Západoanglickej univerzity v Bristole a v správe opisuje ťažkosti pri analýze vzoriek.

Preto je zistenie krvnej skupiny dôležité

Vedcom sa podarilo sekvenovať gény zodpovedné za proteín MAL. Následne bola v ojedinelých prípadoch zistená genetická mutácia, ktorá vedie k negativite AnWj.

„Genetické tajomstvo antigénu AnWj bolo viac ako 50 rokov nevyriešeným tajomstvom. Riešením tohto problému som strávil takmer 20 rokov svojej kariéry. „Je obrovským úspechom zaviesť tento nový systém krvných skupín a umožniť tak optimálnu starostlivosť o vzácnych, ale dôležitých pacientov,“ povedala vedúca vedkyňa Louise Tilleyová a zdôraznila dôležitosť prelomu krvných skupín.