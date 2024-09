Donald Trump prekvapil! Vylúčil, že bude v roku 2028 opäť kandidovať ak neuspeje

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Matt Slocum)

V odpovedi na otázku, či by v prípade prehry opäť kandidoval, 78-ročný bývalý prezident pre americký webový portál Full Measure povedal: "Nie, nebudem už kandidovať. Myslím si, že to stačilo. Bude to všetko. Vôbec to tak nevidím." Trump bol v Bielom dome v rokoch 2017-2021. Miliardár však vyjadril nádej, že v deň hlasovania 5. novembra bude pri volebných urnách "úspešný". Trump v súčasnosti vedie nad demokratickou kandidátkou a viceprezidentkou Kamalou Harrisovou, a to aj v kľúčových štátoch, ktoré často rozhodujú tesné voľby v USA.

archívne video

Bývalý americký prezident Donald Trump si bol zahrať svoj obľúbený golf (Zdroj: Profimedia)

Demokratická strana zaznamenala opätovnú podporu po júlovom odstúpení prezidenta Joea Bidena ako svojho kandidáta po jeho katastrofálnej televíznej debate s Trumpom. Trump v roku 2020 prehral s Bidenom, ale odmietol sa zmieriť s porážkou, pobúril svojich priaznivcov tvrdením, že voľby boli "ukradnuté", a podporil konšpiračné teórie.

Horliví Trumpovi priaznivci 6. januára 2021 vtrhli do amerického Kapitolu a pokúsili sa na základe jeho výrokov zastaviť potvrdenie volebných výsledkov. Republikán sa v uplynulých mesiacoch niekoľkokrát odmietol zaviazať k bezpodmienečnému uznaniu výsledku nadchádzajúcich prezidentských volieb.

Harrisová prijala pozvanie

Harrisová prijala pozvanie od spravodajskej televíznej stanice CNN do októbrovej predvolebnej debaty. Oznámil to v sobotu jej volebný tím, ktorý zároveň vyzval Trumpa, aby sa na debate zúčastnil. Debata, na ktorú Harrisová prijala pozvanie, by sa mala uskutočniť 23. októbra. Harrisová a Trump sa stretli v prvej a možno jedinej spoločnej predvolebnej debate, ktorú odvysielala televízna stanica ABC 10. septembra. Trump tvrdí, že debatu vyhral, aj keď viaceré prieskumy naznačujú opak. Niekoľko dní po debate Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social vylúčil ďalšiu debatu so svojou protikandidátkou. Trump absolvoval v júni debatu tiež s Bidenom, ktorý krátko na to odstúpil zo súboja o prezidentský post.