Turecký líder Erdogan sa chce stretnúť so sýrskym prezidentom Asadom

Recep Tayyip Erdogan (Zdroj: SITA/AP Photo/Stephanie Scarbrough)

ANKARA - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu uviedol, že požiadal o stretnutie so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom na okraji rokovaní OSN v New Yorku, ktoré sa uskutočnia na budúci týždeň, s cieľom normalizovať vzťahy. Informuje agentúra AFP.

Turecko a Sýria prerušili diplomatické vzťahy v roku 2011 po vypuknutí sýrskej občianskej vojny. Erdogan, ktorý vtedy podporoval úsilie povstalcov o zvrhnutie Asada, sa v uplynulých mesiacoch snažil o zblíženie s Damaskom. "Teraz čakáme na odpoveď z druhej strany," povedal Erdogan novinárom pred odletom na Valné zhromaždenie OSN, kde v pondelok vystúpi s prejavom. Konflikt v Pásme Gazy zvýšil obavy Turecka, že by sa boje mohli rozšíriť do širšieho regiónu, dodal prezident. Erdogan uviedol, že "Gaza bude stredobodom" jeho rozhovorov v New Yorku, a prisľúbil, že "Turecko chce zohrať úlohu pri ukončení zverstiev páchaných v Pásme Gazy".

"Nedávne útoky vedené Izraelom proti Libanonu oprávňujú obavy Turecka z rizika rozšírenia konfliktu," povedal Erdogan a dodal, že Turecko urobí všetko, čo je v jeho silách, aby zakročil proti "búrke smrti, ktorú na Blízkom východe rozpútal globálny sionizmus". Izraelské nálety na Libanon nasledovali po sabotážnych útokoch na pagery a obojsmerné vysielačky používané libanonským, Iránom podporovaným miitantným hnutím Hizballáh, pri ktorých začiatkom tohto týždňa zahynulo 39 ľudí. Hizballáh obvinil Izrael, ktorý sa k tomu zatiaľ nevyjadril. Erdogan tiež vyzval západné krajiny a medzinárodné spoločenstvo, aby sa "prestali prizerať vraždám páchaným Izraelom a prijali odstrašujúce opatrenia", pričom ich bližšie nešpecifikoval. Sýrsky občiansky konflikt, ktorý sa začal po potlačení protivládnych protestov v roku 2011, si vyžiadal už viac ako 500.000 mŕtvych a milióny vysídlených osôb.