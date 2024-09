Končí sa spolupráca vedcov z Ruska s CERN-om, začínajú pracovať doma

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

TOMSK - Výskumníci z Tomskej polytechnickej univerzity (TPU), ktorí doteraz spolupracovali s Európskym laboratóriom časticovej fyziky (CERN), sa už doma pripojili k ruským projektom. Uviedla to v sobotu ich univerzita, informuje agentúra TASS a web Nature.

Vedecký týždenník Nature tento týždeň informoval, že CERN ku 30. novembru ukončí spoluprácu s vedcami, ktorí sú pridružení k ruským inštitúciám, ak sa nepresťahujú do zariadení mimo krajiny. Tento dátum predstavuje oficiálny koniec vzájomnej spolupráce, ktorú sa CERN rozhodol ukončiť po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022.

Rusko sa nikdy nestalo plnoprávnym členským štátom CERN-u

"Všetkých osem výskumníkov z univerzity ... sa už vrátilo do Ruska a spolupracuje s vedeckými projektami, ako je Sibírsky kruhový zdroj fotónov (SKIF) a Bajkal-GVD a Tajga," uviedol Alexej Gogolev, prorektor pre vedu a strategické projekty TPU. CERN sa pre ruskú inváziu na Ukrajine zaviazal ukončiť spoluprácu s Ruskom a Bieloruskom po vypršaní platnosti vzájomných dohôd. V prípade Bieloruska to bolo 27. júna, čím sa ukončili zmluvy s približne 20 výskumníkmi. Od 1. decembra sa to bude vzťahovať aj na vedcov z Ruska, dovtedy musia vrátiť všetky povolenia na pobyt vo Francúzsku alebo Švajčiarsku, kde ležia zariadenia CERN-u.

Rusko sa nikdy nestalo plnoprávnym členským štátom CERN-u, ale štatút pozorovateľa umožnil stovkám vedcov z ruských inštitúcií podieľať sa napríklad na experimentoch veľkého hadrónového urýchľovača (LHC). "Ak ste naozaj chceli zostať, aby ste mohli dokázať, že niečo (vedecky) dokážete, v posledných dvoch rokoch sa naskytlo veľa príležitostí," povedal pre Nature ruský fyzik pracujúci na experimentoch LHC, ktorý požiadal o zachovanie anonymity. Svoju štátnu príslušnosť zmenil v roku 2022, pretože jeho inštitút zverejnil vyhlásenie na podporu ruskej vojny na Ukrajine.