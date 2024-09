Hrádza na Dunaji nevydržala! Mesto u našich susedov začala zaplavovať voda

Hrádza na Dunaji nevydržala (Zdroj: reprofoto: FB/Vác online)

Situácia v meste Vacov je skutočne vážna. Dunaj postupne zvyšoval svoju hranicu a hrozilo, že sa dostane až na 750cm, čo je pol metra pod rekordom z roku 2013 . Dokonca na Diadalom námestí a na štadióne už hrádza nevydržala a začala cez ňu presakovať voda. Na niektorých miestach dokonca voda zaplavila ulice. Okamžite na miesto prišli záchranné tímy a vojaci, ktorí začali vodu odčerpávať. Informoval o tom portál idokep.hu.

Tamojší obyvatelia zažívajú obrovský strach a dúfajú, že hrádza vydrží, kým začne hladina Dunaja konečne klesať. Polícia vyzýva všetkých, aby rešpektovali ich pokyny a nesťažovali ich prácu. „Prosíme všetkých, aby neprekážali pracovníkom protipovodňovej ochrany pozeraním a fotením. Prekážajú tým nielen v práci, ale môžu ohroziť aj vlastnú fyzickú integritu," vyzvalo Národné policajné riaditeľstvo. K násypom je zakázané sa približovať, a to či už na vozidle alebo pešo. Ich stav sa totiž mení zo dňa na deň.

VÍZ ALATT A 2-ES ÚT SZŐDLIGETNÉL Sződligetnél is kiöntött a Duna. Katonák és vízügyi szakemberek pakolták a homokzsákokat a helyszínen. Fotók forrása: időkép (Nagy Márk, Nagy-Kurunczi Rita) Posted by Vác Online on Thursday, September 19, 2024

V obci Chľeba už začala hladina Dunaja klesať

Hladina Dunaja v okolí obce Chľaba v okrese Nové Zámky začína pomaly klesať. Rieka kulminovala v piatok (20. 9.) podvečer. Cesta III. triedy je však naďalej pod vodou a ostáva uzatvorená až do odvolania. O jej opätovnom sprejazdnení rozhodne krízový štáb. "Počítame, že to bude v najbližších dňoch," potvrdil Jakub Takáč z Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). Jedinú prístupovú cestu do obce zo slovenskej strany územia uzavreli v stredu (18. 9.) predpoludním. Keďže pod vodou je aj cesta z maďarskej strany, zatvorený je aj cezhraničný most ponad Ipeľ, ktorého hladinu vzdul stúpajúci Dunaj.

Mimoriadnu situáciu obec zvláda, v pohotovosti sú dobrovoľní hasiči, so zásobovaním pomáha armáda. "Na podobné situácie sú v obci pripravení. Dostatočne sa zásobila aj miestna predajňa potravín. Vysoká voda z Dunaja preverila protipovodňovú bariéru pod železničným nadjazdom na našej župnej ceste, domáci dobrovoľníci dokonca v okolí obce vybudovali ďalšie hrádze. Počas mimoriadnej situácie sú v nasadení prakticky nepretržite, mnohí z nich nešli ani do práce," zhodnotil situáciu priamo na mieste predseda NSK Branislav Becík.