Podľa prieskumov v USA je Harrisová v miernej výhode oproti Trumpovi

Viceprezidentka USA Kamala Harrisová. (Zdroj: TASR/Saul Loeb/Pool Photo via AP)

WASHINGTON - Sedem týždňov pred prezidentskými voľbami v USA získala kandidátka demokratov Kamala Harrisová v prieskumoch v štátoch Pensylvánia a Michigan mierny náskok - najmenej päť percentuálnych bodov - pred svojím republikánskym súperom Donaldom Trumpom. Podľa agentúry Reuters to vyplýva z prieskumu Quinnipiac University, súkromnej vysokej školy zo štátu Connecticut, zverejneného v stredu.

Týždeň po televíznej debate dvoch hlavných prezidentských kandidátov by Harrisovú v Pensylvánii volilo 51 percent opýtaných, zatiaľ čo Trumpovi by dalo prednosť 45 percent respondentov. Pensylvánia sa považuje za kľúčový štát v súboji o Biely dom - "svojmu" víťazovi totiž prináša najviac voličov spomedzi siedmich štátov americkej Únie, kde nie je výsledok vopred viac-menej istý. Aj preto sa televízna debata Harrisovej s Trumpom 10. septembra konala práve v Pensylvánii, pričom sa stala zrejme aj ich jediným diskusným duelom počas kampane.

Oveľa menej jednoznačný je jej náskok vo Wisconsine

Podľa Quinnipiac University vedie Harrisová pred Trumpom aj v štáte Michigan (50 percent oproti 45). Oveľa menej jednoznačný je však jej náskok vo Wisconsine, kde by jej hlas dalo 48 percent respondentov, zatiaľ čo za Trumpa by hlasovalo 47 percent opýtaných. Reuters pripomenul, že kandidát, ktorý je v týchto troch štátoch porazený, prakticky stráca všetky šance byť zvolený do Bieleho domu. Donald Trump v nich vyhral v roku 2016 a súčasný prezident Joe Biden v roku 2020.

Rasistické konšpiračné fámy

V rámci boja o hlasy voličov Trump v stredu počas stretnutia s voličmi v New Yorku oznámil, že "v najbližších dvoch týždňoch" zavíta do Springfieldu na americkom stredozápade. V tomto meste je početná skupina haitských imigrantov, ktorých Trump v televíznej diskusii po zvestiach na sociálnych sieťach obvinil z konzumácie psov a mačiek miestnych obyvateľov. Demokrati tieto tvrdenia označili za rasistické konšpiračné fámy.

Trumpova protikandidátka Harrisová venovala stredu snahám získať si priazeň miliónov Američanov latinskoamerického pôvodu. Vo Washingtone na podujatí prohispánskej organizácie hovorila o riziku masového vyhostenia imigrantov a vzniku záchytných táborov v prípade zvolenia Trumpa.