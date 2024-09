Povodne naďalej sužujú Európu: Evakuovať museli množstvo ľudí, problémom sú tiež krádeže

Rieka Lamone sa vylieva z brehov pri meste Bagnacavallo v talianskom regióne Emilia-Romagna vo štvrtok 19. septembra (Zdroj: SITA/Fabrizio Zani/LaPresse via AP)

Vytrvalé dažde spôsobili záplavy a zosuvy pôdy, postihnuté sú najmä okresy Bologna, Forlì, Cesena a Ravenna a tiež Rimini. Zhruba 800 ľudí muselo opustiť svoje domovy v okolí Ravenny, kde sa vyliala z brehov rieka Lamone a tiež rieka Montone, ktoré tečie priamo Ravennou. Takmer 200 evakuovaných je z okolia Bologni.

O polnoci rieky prekročili maximálnu hladinu pre prevádzku železnice, prepravca zastavil prepravu na piatich tratiach. Náhradná autobusová doprava nie je zabezpečená, pretože ani cesty nie sú zjazdné.

Niekoľko izolovaných dedín je bez spojenia s okolím, pokračujú evakuácie. V regiónoch Emilia-Romagna a Marche hlásia hasiči vyše 800 zásahov, pomocou vrtuľníkov evakuujú ľudí z odľahlých oblastí, píše La Repubblica.

Tohtoročné záplavy majú v Taliansku zatiaľ jednu obeť, hasiča, ktorý pomáhal uváznutým motoristom. Úrady dnes uviedli, že nikto nie je nezvestný.

Región Emilia-romagna zasiahli povodne tiež vlani v máji, vyžiadali si 17 mŕtvych a škody za miliardy eur. Podľa niektorých svedkov sú tohtoročné povodne svojím rozsahom ešte horšie.

V Moravskosliezskom kraji zostáva v evakuačných centrách po povodniach 560 ľudí

V Moravskosliezskom kraji zostáva v evakuačných centrách po ničivých povodniach 560 ľudí, ktorí sa stále nemohli vrátiť do svojich domovov. Z nich 400 je v Ostrave. Novinárom to dnes povedal hejtman Jozef Belica (ANO). V kraji bolo počas povodní evakuovaných vyše 12-tisíc ľudí, väčšina z nich išla k príbuzným. Polícia v regióne zaznamenala ďalšie tri prípady rabovania, celkovo ich už je šesť.

"Riešime tri prípady rabovania v Bohumíne na Karvinsku," uviedol riaditeľ moravskosliezskej polície Tomáš Kužel. Podľa neho ide o dve krádeže bicyklov. V treťom prípade páchatelia ukradli ozvučovaciu techniku z bohumínskej sokolovne. "Páchatelia sú známi," uviedol Kužel. Z predchádzajúcich dní polícia vyšetrovala vylúpenie čerpacej stanice v Ostrave, krádež sudov zo spoločnosti Kofola v Krnove a vlúpanie do lekárne v Opave.

Belica doplnil, že hasičom k dnešnému dňu zostáva doriešiť 222 mimoriadnych udalostí spojených s povodňami. Jednotky prioritne riešia tie najdôležitejšie a potom sa postupne vracajú k tým menej dôležitým. Pôvodne mali v takzvanom zásobníku až 3000 udalostí, uviedol Belica.

Na Bruntálsku a Jesenicku podľa neho v stredu operovali aj vrtuľníky, ktoré pomáhali distribuovať humanitárnu pomoc. "Celkovo išlo o 18 ton pomoci. Šesť ton bolo na území Moravskosliezskeho kraja," povedal hejtman a dodal, že do kraja smeruje pomoc armády. V Opave v stredu bolo 130 vojakov, dnes prišlo ďalších 140. "Dorazí tiež armádna rekognoskačná skupina. Je potrebné v najviac postihnutých obciach Bruntálska zamerať a navrhnúť stavby nových mostov," povedal hejtman.

Aktuálne zasahuje v kraji 90 jednotiek moravskosliezskych hasičov. Pôsobia tu ale aj jednotky z Kráľovehradeckého, Juhomoravského a novo tiež Plzenského kraja. Niektoré priviezli veľkokapacitné čerpadlá. "Tých je momentálne nasadených celkovo deväť, a to na Ostravsku a Bohumínsku," povedal šéf moravskosliezskych hasičov Radim Kuchár. Každý deň podľa neho na Opavsko a do Ostravy prichádzajú aj špeciálne skupiny zostavené vždy z členov niekoľkých jednotiek dobrovoľných hasičov z Novojičínska a Frýdecko-Místecka.

Väzňov v Olomouckom kraji vybavili lopatami a čižmami, zamierili na Šumpersko

Lopaty a čižmy sa stali v týchto dňoch súčasťou výstroje niekoľkých desiatok väzňov z olomouckej a mierovskej väznice, ktorí zamierili na Šumpersko pomôcť s odstraňovaním následkov katastrofických povodní. V Hanušoviciach väzni využívajú napríklad pri odpratávaní naplavenín a bahna. Marek Kostka (Generácia Y), starosta Hanušovic na Šumpersku, ktoré po pretrhnutých hrádzách zaplavila povodňová vlna v nedeľu, si ich prácu pochvaľuje. Ak by im išlo skrátiť trest o týždeň, hneď by som sa prihovoril, povedal dnes ČTK.

Do Hanušovic zamierili na pomoc väzni z olomouckej väzobnej väznice aj z väznice Mírov na Šumpersku, kde si ľudia odpykávajú najťažšie tresty. "Každý koordinátor dostane určitý počet ľudí, ktorý si riadi. U tých väzňov je to špecifické, musia mať pri sebe ešte väzenskú službu, takže ich musíme používať vo väčších skupinkách. Využívame ich na odpratávanie ťažkých vecí, bahna či vypratávanie pivníc," uviedol starosta.

Pracovné nasadenie väzňov si pochvaľuje. "Na práci sú bezvadní, urobili tu kus práce, smekám. Nemusíte ich vôbec honiť do práce. Keby som sa mohol prihovoriť, že ich majú o týždeň skôr pustiť - tak s tým súhlasím," doplnil starosta.

Z olomouckej väzobnej väznice sa do pomoci v súvislosti so záplavami aktívne zapojilo 40 odsúdených, čo je viac ako polovica odsúdených, ktorá je do tejto väzobnej väznice zaradená pre výkon trestu odňatia slobody. "Odsúdení sa podieľali na prácach na štadióne Sigma v Olomouci, išlo o preventívne opatrenia hlavne kvôli hroziacemu vetru, v budove Okresného súdu v Olomouci vypratávali spisovne v suteréne budovy a vo Vikýrovciach pytliali piesok. V Hanušoviciach sa podieľajú na odstraňovaní následkov povodní," povedala dnes ČTK hovorkyňa olomouckej väzobnej väznice Eva Gürbüz.

Pre tieto práce boli podľa nej vybraní vhodní odsúdení, väznica musela vyriešiť administratívu s udelením voľného pohybu, zabezpečiť dopravu a sprievod zamestnancov, vybaviť ich musela tak pracovným odevom a pracovnými pomôckami. Pracujú bez nároku na pracovnú odmenu. "Odsúdení k tomuto zapojeniu pristúpili ochotne a aktívne sa do pracovných skupín takzvaných povodňových čísiel hlásia," dodala hovorkyňa väznice.

Tusk varoval pred neopodstatnenou úľavou ohľadom očakávanej povodne vo Vroclave

Poľský premiér Donald Tusk dnes varoval pred "neopodstatnenou úľavou" v súvislosti s očakávanou povodňovou vlnou vo Vroclave a zdôraznil, že je stále príliš skoro na to, aby bolo možné vyhlásiť záplavy za prekonané. Starosta dolnosliezskej metropoly Jacek Sutryk medzitým uviedol, že očakáva kulmináciu hladiny Odry na úrovni 650 centimetrov. Aktuálny stav Odry pred Vroclavom dnes dopoludnia predstavoval 638 centimetrov. Informoval o tom na svojom webe list Gazeta Wyborcza.

"Bol by som radšej, keby sme udržali nervy na uzde a snažili sa čo najpresnejšie odhadnúť tento trend (zvyšovanie hladiny), aby sme dokázali presne informovať obyvateľov Vroclavu," povedal Tusk na rannom zasadnutí krízového štábu a zároveň varoval pred "neopodstatnenou eufóriou, že to najhoršie je za nami".

Povodne v poľskom meste Stronie Slaskie (Zdroj: SITA/Tomasz Fijołek/KG PSP via AP)

V Trestne, kde sa na Odre nachádza posledná meracia stanica pred Vroclavom, dnes po 9.00 h hladina rieky dosahovala 638 centimetrov, a témnik o dva metre tak prekročila stav potrebný pre vyhlásenie povodňového poplachu. Rekordná úroveň hladiny Odry pri záplavách v lete roku 1997 podľa údajov poľského meteorologického ústavu predstavovala 724 centimetrov. Meteorológovia uviedli, že hladina bude zrejme ďalej stúpať a kulminovať by mala okolo 11.00 h s tým, že tento stav sa udrží zhruba ďalších 48 hodín. Krajný scenár aktuálneho operačného plánu ochrany pre Vroclav predpokladá vodné stavy medzi 658 a 705 centimetrami.

Úrady v meste Nysa, ktoré zaplavili dve povodňové vlny v nedeľu a pondelok, dnes informovali, že začína fungovať poľná nemocnica. Tú tam vybudovala armáda, pretože tamojšie zdravotnícke zariadenie zaliala voda a všetkých pacientov bolo nutné evakuovať.

Objavujú sa aj prípady trestnej činnosti súvisiacej s povodňami. Na koľajach jednej z vysokých škôl vo Vroclave istý človek spiacim záchranárom ukradol asi 1000 zlotých v hotovosti a fotoaparát s objektívom v hodnote 20-tisíc zlotých, povedal podľa serveru onet.pl zástupca polície po zasadnutí krízového štábu vo Vroclave. Polícia už vie, kto bol páchateľom.

Tusk tiež varoval, že v zaplavených miestach sa objavil muž vo falošnej vojenskej uniforme, ktorý ľuďom tvrdil, že protipovodňové hrádze sa budú odpaľovať. Premiér ubezpečil, že nič také nie je v pláne, a dodal, že šírenie podobných správ môže byť cielenou dezinformáciou.

Vo Vroclave sa majú stretnúť premiéri zasiahnutých krajín s Ursulou von der Leyenovou

Vo Vroclave sa dnes popoludní majú stretnúť premiéri stredoeurópskych krajín zasiahnutých záplavami s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Popri Tuskovi ide o predsedu českej vlády Petra Fialu, slovenskej Roberta Fica a rakúskej Karola Nehammera.

Cesta von der Leyenovej do Vroclavu je výrazom solidarity s členskými krajinami zasiahnutými záplavami. S premiérmi bude rokovať o možnostiach európskej pomoci pri riešení následkov prírodnej katastrofy z posledných dní.

Záplavy si v regióne podľa úradov doteraz vyžiadali životy viac ako dvoch desiatok ľudí, zasiahli tiež Rumunsko. Niekde zničili veľké časti dedín a miest, spôsobili ale tiež škody na dopravnej infraštruktúre. Fiala v stredu po zasadnutí vlády povedal, že štáty zasiahnuté veľkou vodou sa dohodli na spoločnom postupe pri získavaní unijnej pomoci.