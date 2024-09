Európska únia chce rozšíriť zákaz fajčenia na verejnosti: Na rad zrejme prídu aj terasy reštaurácií a kaviarní!

(Zdroj: Getty Images)

BRUSEL - Európska komisia plánuje aktualizovať smernice o obmedzení fajčenia na verejných miestach, čím by sa zákaz rozšíril aj na vonkajšie priestory a tiež elektronické náhrady klasických cigariet. Podľa uniknutého návrhu by sa tieto zmeny mali stať súčasťou širšej stratégie EÚ na zníženie rizík spojených s pasívnym fajčením.

Plány by rozšírili súčasné usmernenia z roku 2009 zamerané na zníženie vystavenia pasívnemu fajčeniu na verejných miestach, pracoviskách a v hromadnej doprave, informuje portál Euronews. Najnovšia verzia návrhu, ktorá sa ešte môže zmeniť, sa snaží očistiť verejné priestory od všetkých aerosólov, nielen cigaretového dymu.

Odráža to rastúce obavy z rizík, ktoré pre zdravie predstavujú nové tabakové výrobky, ako napríklad elektronické cigarety. Zakázať by sa po novom malo aj fajčenie na terasách barov, kaviarní a reštaurácii a tiež v blízkosti letísk či MHD, v areáli nemocnice a aj v rekreačných oblastiach, v ktorých sú prítomné deti.

Obmedzenia sa dotknú aj výrobkov bez obsahu nikotínu

Hoci usmernenia nie sú právne záväzné, poskytujú členským štátom EÚ rámec, ktorým sa majú riadiť v rámci širšieho úsilia obmedziť rakovinu súvisiacu s tabakom. Nové odporúčania Komisie sa pritom zameriavajú na širšiu škálu nových výrobkov vrátane "zahrievaných tabakových výrobkov a elektronických cigariet, či už s obsahom nikotínu alebo bez neho". Komisia chce zahrnúť aj "tabakové náhradky a akékoľvek iné výrobky produkujúce dym a/alebo aerosól".

Tieto výrobky, ktoré sa často propagujú ako bezpečnejšie alternatívy ku klasickému fajčeniu, stále vystavujú okolostojacich škodlivým chemikáliám prostredníctvom aerosólov z druhej ruky. "Dôkazy o používaní nových výrobkov ako pomôcky na odvykanie od fajčenia nie sú presvedčivé," uvádza sa v dokumente.

Revidované usmernenia sú súčasťou širšieho plánu Komisie na boj proti rakovine, ktorého cieľom je dosiahnuť "generáciu bez tabaku" do roku 2040, znížiť užívanie tabaku o 30 % do roku 2025 a znížiť podiel fajčiarov v EÚ na 5 %. "Užívanie tabaku, závislosť od nikotínu a choroby spôsobené tabakom by v budúcnosti Európy nemali mať miesto," uviedla odchádzajúca komisárka pre zdravie Stella Kyriakidesová vo svojom vyhlásení pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku.