Maďarsko trucuje: Nezaplatilo pokutu 200 miliónov! Eurokomisia vie, ako peniaze získať

BRUSEL - Maďarsko nezaplatilo pokutu 200 miliónov eur za nedodržanie rozsudku Súdneho dvora EÚ, Európska komisia má preto v pláne preto tieto peniaze odpočítať z budúcich platieb z rozpočtu EÚ, ktoré majú smerovať Budapešti. Oznámil to dnes hovorca EK Balazs Ujvari. Lehota na zaplatenie sumy 200 miliónov vypršala v utorok. Prípad, ktorý súd v Luxemburgu riešil, súvisel s migráciou, Budapešť podľa súdu nezaviedla potrebné opatrenia vo svojej migračnej politike, ktorá žiadal súd už vo svojom verdikte z decembra 2020.

"Teraz nastáva takzvané kompenzačné konanie, keď odpočítame 200 miliónov z nadchádzajúcich platieb Maďarsku z rozpočtu EÚ," povedal hovorca EK. Či pôjde o jednorazovú sumu, či Európska komisia financie odpočíta po častiach, podľa neho zatiaľ nie je jasné. Brusel musí teraz ešte zistiť, odkiaľ presne peniaze môže zobrať.

Maďarsko by malo zaplatiť tiež penále

Maďarsko by malo zaplatiť tiež penále vo výške milión eur za každý deň omeškania v súvislosti s nedodržaním rozsudku Súdneho dvora EÚ. Luxemburský súd pritom svoj verdikt vyniesol 13. júna, čo znamená, že by Maďarko zatiaľ malo zaplatiť za viac ako 90 dní, teda vyše 90 miliónov eur. Podľa hovorcu EK teraz Brusel zaslal Budapešti požiadavku na zaplatenie tejto sumy. Krajina na to má 45 dní.