MIMORIADNY ONLINE Boje neutíchajú! Pri ruskom útoku v Záporožskej oblasti zahynula jedna osoba

8:03 Ruský prezident Vladmir Putin prijal návrh na podpísanie dohody o strategickom partnerstve s Iránom, ktorý mu predložilo ruské ministerstvo zahraničných vecí. Vyplýva to z dokumentu zverejneného na oficiálnej webovej stránke prezidentskej kancelárie, informuje agentúra Reuters. V dokumente sa uvádza, že ruský prezident považuje podpísanie dohody za výhodné. Kedy presne by k podpísaniu dohody mohlo prísť sa však nešpecifikuje.

7:37 Trump plánuje vystúpenie s poľským prezidentom, tvrdí, že sa „pravdepodobne“ stretne so Zelenským budúci týždeň. Zahraniční lídri vrátane Zelenského a Dudu sa v najbližších dňoch zídu v New Yorku na 79. Valnom zhromaždení OSN. Informoval o tom portál The Kyiv Independent.

Obeťou je 74-ročná žena

Fedorov na sieti Telegram uviedol, že obeťou je 74-ročná žena, Ďalšie zranené ženy majú 67 rokov. Gubernátor dodal, že Rusko za posledných 24 hodín uskutočnilo 161 útokov na ukrajinské obce v Záporožskej oblasti. "Bolo zaznamenaných 32 hlásení o zničení obytných budov a infraštruktúry," napísal na Telegrame.

Ruské sily útočili na Záporožskú oblasť aj v utorok večer, pričom pri delostreleckej paľbe na obec Komyšuvacha prišli o život dvaja ľudia a ďalších päť bolo zranených.

Ruská invázia na Ukrajinu sa začala 24. februára 2022 a trvá už viac než 30 mesiacov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu uviedol, že Kyjev už dokončil prípravu svojho "víťazného plánu" na ukončenie vojny s Ruskom, a o tomto pláne sa chystá rokovať s americkým prezidentom Joeom Bidenom.