Dudova účasť na narodeninovej oslave Zemana vyvolala v Poľsku kontroverziu

Andrej Duda (Zdroj: TASR/AP/Czarek Sokolowski)

Zeman oslávil svoju osemdesiatku v sobotu v hoteli v Hlubokej nad Vltavou. Na oslave sa zúčastnil aj slovenský prezident Peter Pellegrini, premiér Robert Fico, predseda maďarskej vlády Viktor Orbán a srbský prezident Aleksandar Vučič. Zeman je považovaný za kontroverzného politika a je známy svojimi proruskými sympatiami, konštatuje PAP.

archívne video

Prezidentka Zuzana Čaputová počas rozlúčkovej návštevy prezidenta Miloša Zemana (Zdroj: TASR/František Iván)

Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v pondelok kritizoval Dudovu účasť na oslave. Poľská diplomacia prezidentovi odporučila, aby sa na oslave nezúčastnil "kvôli spoločnosti", v ktorej by sa tam zdržiaval. Sikorski pre rozhlasovú stanicu OK FM uviedol, že účasť na takejto udalosti by mohla vyvolať zlý dojem predovšetkým v Poľsku.

Dudovu prítomnosť na oslave kritizovali aj ďalší politici vládnej koalície. Marcin Przydacz z hlavnej opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) uviedol, že prezident podľa neho nič zlé neurobil. Zároveň poukázal na to, že Zeman sám prehodnotil svoje názory na Rusko po spustení invázie na Ukrajinu. Adrzej Duda bol kandidátom PiS na prezidentskú funkciu a dodnes sa považuje za spojenca tejto strany.

"Andrzej Duda spolupracoval s prezidentom Zemanom takmer osem rokov... vždy mal k nemu osobnú úctu a sympatie, a preto sa rozhodol zúčastniť na tejto recepcii," uviedol šéf prezidentskej kancelárie pre medzinárodnú politiku Mieszko Pawlak pre PAP. Dodal, že Duda sa pravidelne stretáva s bývalými prezidentami rôznych krajín.

Pawlak sa vyjadril aj k Orbanovej účasti na oslave. "Je to politik, s ktorým sa lídri normálne stretávajú a sedávajú za normálnych okolností za jedným stolom. Samozrejme, že máme v súčasnosti rozdielne postoje na mnohé záležitosti," uviedol Pawlak. Preto ho prekvapujú tvrdenia, že by prezident nemal s Orbánom sedieť za jedným stolom. "Je to stále líder európskej krajiny a takéto obvinenia sú nepodložené," dodal.