Poznáme prvé predpovede na OKTÓBER: Pripravte sa na mráz a veľa zrážok! Snežiť môže aj v nižších polohách

Mesiac september podľa najnovších údajov priniesol počasie, ktoré prekročilo všetky doterajšie záznamy. Teplé Stredozemné a Jadranské more vystriedal studený arktický vzduch a v atmosfére sa zvýšila vlhkosť, čo podporilo tvorbu zrážok a výrazný odpar vzduchu. Vplyvom tlakovej níže BORIS tak na Slovensku spadol rekordný počet zrážok a boli sme svedkami rozsiahlych povodní, informuje imeteo.sk.

A aj keď Stredozemné more bolo ešte v strede septembra abnormálne teplé, po výdatných zrážkach a prudkom ochladení sa teplota na konci septembra už dotiahla na dlhodobý priemer. Meraním teploty morí a oceánov meteorológovia vedia predpovedať aj strednodobé a dlhodobé počasie a tak už v týchto dňoch vedia, čo nás čaká v mesiaci október.

Prvý októbrový týždeň bude teplotne podpriemerný a prevládať bude chladné, z rána aj mrazivé počasie a to už vo viacerých dolinách a kotlinách. Výnimkou nebudú ani zrážky a aj tie by už na začiatku mesiaca mali prekročiť dlhodobý priemer. Október tak s najväčšou pravdepodobnosťou začne s teplotami okolo +15 stupňov Celzia, teda pod dlhodobým priemerom. K zmene príde až od 7. októbra, kedy nás čaká už teplotné ustálenie a počasie približujúce sa dlhodobému priemeru.

V ďalších týždňoch sa už bude striedať slnečné počasie so zrážkami a teploty budú v rozmedzí od +10 do +20 stupňov Celzia a nočné v intervale od +10 do +2 stupňov Celzia. Karty by ešte mohol zamiešať teplejší Atlantik, nad ktorým by sa mohli sformovať hlbšie tlakové níže a do Európy priniesť aj silný vietor až víchrice. Podľa aktuálnych predpovedí už meteorológovia naznačujú aj príchod zimného charakteru počasia. Prvý sneh sa v októbri môže objaviť aj v nižších polohách. Už minulé roky sme sa presvedčili o tom, že snehová kalamita je možná aj v mesiaci október. K žiadnym extrémom by ale dôjsť nemalo a počasie by do konca mesiaca október malo byť stabilné a priemerné.