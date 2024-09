NEPRIAZNIVÉ počasie v Česku: Povodňový stav vyhlásilo 15 českých miest! Hasiči plnia vrecia pieskom

(Zdroj: X/HZS Jihočeského kraje)

Biela je na treťom povodňovom stupni, ktorý značí ohrozenie, od štvrtkových popoludňajších hodín. Hladina sa zotrvalo pohybuje tesne nad hranicou tretieho stupňa, teda nad 85 centimetrami. Na druhom povodňovom stupni, ktorý značí pohotovosť, je Malá Haná pri vodnom diele Opatovice. Aj tu sa hladina vody drží zotrvalo mierne nad hranicou povodňového stupňa, teda nad 120 centimetrami. Na prvom povodňovom stupni, ktorý značí bdelosť, sú napríklad Dyje pri vodnom diele Vranov či v Znojme, následne Dyje pri Nových Mlynoch a v Břeclavi. Na prvom povodňovom stupni je aj Svratka v Židlochoviciach na Brniansku.

(Zdroj: ČHMÚ)

Zvýšený odtok je na všetkých vodných dielach v správe Povodia Moravy. "Manipulácie prebiehajú na základe spresnených informácií meteorológov a operatívne podľa vývoja situácie. Situáciu nonstop sledujú a vyhodnocujú pracovníci vodohospodárskeho dispečingu, obsluha vodných diel a ďalší pracovníci Povodí Moravy priamo v teréne," uviedol už skôr hovorca Povodia Moravy Petr Chmelař. Povodie ešte pred vydaním výstrahy meteorológov začalo uvoľňovať priestory vo vodných nádržiach tak, aby boli pripravené zachytiť, či aspoň zmierniť povodňové prietoky. V závislosti od predpovede odtoky ďalej navyšuje.

V Česku začalo už aj snežiť. Na vrchu Sněžke stále ostávajú nízke teploty a nad 1300 m padá sneh a na najvyšších hrebeňoch je biele pokrývka. Poobede sa očakáva intenzívne sneženie na vrcholoch a v nižších oblastiach prudký dážď. Cesty môžu byť šmykľavé a vietor dokáže dosiahnuť rýchlosť 120 až 140 km/h.

Pozor, na Sněžce se stále drží nízké teploty. Nad hranici 1300 m padá sníh, na nejvyšších hřebenech hor je bílo. Po... Posted by KRNAP on Thursday, September 12, 2024

V Povodí Odry zatiaľ najviac pršalo v Jeseníkoch, hasiči plnia vrecia pieskom

Za posledný deň v Povodí Odry najviac pršalo v Jeseníkoch, kde to bolo až 70 milimetrov na Biskupskej kupe alebo 69 milimetrov na Rejvíze v Olomouckom kraji. V ďalších častiach povodia je úhrn zrážok okolo 35 milimetrov a v Beskydoch zatiaľ od dvoch do desiatich milimetrov. Moravskoslezskí hasiči v súvislosti s dažďom majú vyše 70 zásahov. Väčšinu z nich však tvorí preventívne plnenie vriec s pieskom, ktoré sa do štatistiky rovnako započítava. ČTK to dnes povedali hovorkyňa povodia Šárka Vlčková a hovorkyňa hasičov Kamila Langerová.

"Máme prvé stupne povodňovej aktivity pod vodnými dielami Morávka a Olešná," uviedla Vlčková. Vzostup vodnej hladiny je tam ale spôsobený riadeným odpúšťaním vody z nádrží, ktoré sa povodie snaží pripraviť a uvoľniť v nich priestor. Sedem nádrží je teraz schopných zachytiť 120 miliónov metrov kubických vody. "Prietoky sa teraz na celom povodí pohybujú od tridsiatich do deväťdesiatich dňovej vody a majú vzostupný trend. To znamená, prietoky už sú zvýšené a stále budú stúpať," povedala Vlčková.