Desivá tragédia v Chorvátsku: Obrovský požiar na diaľničnej čerpacej stanici: Zhoreli tri autá, jeden mŕtvy

Vážna nehoda sa stala v utorok v podvečerných hodinách na chorvátskej diaľnici A1 (Zdroj: Twitter/@Agencija_HINA)

OMIŠ – Chorvátsku diaľnicu A1 ochromila v utorok vážna nehoda. Auto v plnej rýchlosti vrazilo do čerpacej stanice, diaľnicou sa šíril hustý čierny dym a muž, vodič luxusného auta na mieste zomrel.

Udalosť ku ktorej došlo 3. septembra 2024 približne o 17:43 si vyžiadala život jedného vodiča. Pri požiari zhoreli tri osobné vozidlá a tri vozidlá boli poškodené. Podľa informácií portálu 24sata.hr boli zranení traja ľudí, jedna osoba utrpela vážne život ohrozujúce zranenia, jedna osoba bola vážne zranená a ďalšia osoba bola ľahko zranená.

Vo Veľkom Slavkove horia tri rodinné domy (Zdroj: TASR/Adriána Hudecová)

Podľa polície mesta Split vykonali kontrolu na mieste činu a bolo zistené, že doteraz neznámy vodič, ktorý na mieste nehody zomrel, odbočil k čerpacej stanici na luxusnom BMW so švédskymi poznávacími značkami. V plnej rýchlosti narazil do iného motorového vozidla, potom sa vozidlo odrazilo a narazilo do stojana. Následne vypukol rozsiahly požiar.

VIDEO / Strava na odmorištu Mosor, ministar potvrdio: Jedna osoba poginula, više ozlijeđenih. Više na: https://t.co/XaaguteTG4. Foto: Dalmacija danas pic.twitter.com/Mhghjjnd0E — N1 Hrvatska (@N1Hrvatska) September 3, 2024

Potpredsjednik Vlade Davor Božinović u srijedu je rekao da se identitet poginulog u nesreći na benzinskoj postaji na A1 još ne zna, a bit će utvrđen kroz međunarodnu policijsku suradnju jer je vozilo švedskih registarskih oznaka čiji je vlasnik poznat. pic.twitter.com/1xKBcxVLbs — HINA (@Agencija_HINA) September 4, 2024

Jedan mrtav, cure detalji stravične nesreće na odmorištu: ‘Točio je gorivo, ovaj se zaletio... Prizori su užasni‘https://t.co/FpeeptjrwD pic.twitter.com/jEAkcDeLGs — Jutarnji List (@jutarnjihr) September 3, 2024

Telo vodiča bolo prevezené na patológiu a bola nariadená pitva. Viac informácií by malo poskytnúť vyšetrovanie, ktoré aktuálne prebieha.