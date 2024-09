Armáda by mala s plnou silou zaútočiť na militantov v Predjordánsku

Raketové útoky v Pásme Gazy (Zdroj: SITA/AP Photo/Hatem Moussa)

TEL AVIV - Izraelský minister obrany Joav Galant v stredu vyhlásil, že armáda Izraela by mala s plnou silou zaútočiť na palestínskych militantov na okupovanom Západnom brehu Jordánu, kde pri prebiehajúcej vojenskej operácii zahynuli už desiatky ľudí. Informuje správa agentúry AFP.

"Vzhľadom na opätovný vzostup terorizmu likvidujeme teroristické organizácie v celej Judei a Samárii (okupovaný Západný breh Jordánu)," uviedol Galant vo vyhlásení, ktoré vydalo ministerstvo obrany. Každý terorista by podľa Galanta mal byť eliminovaný, alebo v prípade, že sa vzdá, má byť zadržaný, píše web The Times of Israel. "Nárast (teroru), ktorý prichádza v podobe výbuchov bômb v autách a streľby všade naokolo, je potrebné ukončiť," povedal izraelský minister obrany, podľa ktorého neexistuje iná možnosť a je potrebné použiť všetky vojenské zložky.

Galant po stretnutí s dôstojníkmi, ktorí hodnotili operáciu, prirovnal kampaň proti militantom ku koseniu trávnika. "Po celý čas sa musíme sústreďovať na vzostup terorizmu v Judei a Samárii. Teraz útočíme, aby sme predišli terorizmu. Je to, akoby sme kosili trávnik. Ale príde tiež čas, keď budeme trhať aj korene - a to treba urobiť," uviedol. Minister obrany oznámil, že nariadil armáde, aby uskutočnila letecké útoky všade, kde je to potrebné, aby sa vyhla ohrozeniu vojakov.

Izraelské jednotky koncom augusta uskutočnili razie a útoky v mestách Džanín, Túbás a Túlkarm v Predjordánsku. Dosiaľ pri týchto operáciách zahynulo najmenej 30 Palestínčanov vrátane militantov. Zranenia utrpelo 140 ľudí. Násilie na okupovanom Západnom brehu Jordánu sa zintenzívnilo po vypuknutí vojny medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas vlani 7. októbra. Od začiatku vojny izraelská armáda zabila najmenej 661 Palestínčanov na tomto okupovanom území.