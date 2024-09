Vladimir Solovjov sa v televízii vyhrážal Západu. (Zdroj: profimedia.sk)

Vyhlásenie v ruskej štátnej televízii opäť vyvoláva hrôzu. Televízny moderátor Vladimir Solovjov sa opäť triafa na NATO a blúzni o úplnom zničení Európy.

archívne video

Zelenskyj nalieha na USA, aby povolili útoky hlbšie do územia Ruska (Zdroj: Facebook/Volodymyr Zelenskyj)

„Celý Západ kolektívne stratil rozum,“ povedal Solovjov vo svojej televíznej šou v nedeľu večer. "V Spojených štátoch vážne chcú nielen Ukrajinu, ale celé Európu spáliť v plameňoch vojny.“ Propagandista tvrdí, že konflikt bol Spojenými štátmi pôvodne zamýšľaný na zničenie kedysi najdôležitejšieho ekonomického konkurenta, Európy. „V tomto zmysle sa Američanom podarilo dosiahnuť svoje ciele. Zároveň sa im to podarilo spôsobom, že skvele skorumpovali európske politické elity. Dotiahli to tak ďaleko, že európski politici radi ničia európsky kontinent, pretože veria, že to je zmyslom ich života.“ Potom Solovjov zúrivo vyhlásil, že Západ vyhlásil vojnu proti Rusku, pričom sa odvolával na ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova.

Ruský minister zahraničia hovorí o tretej svetovej vojne

„Američania považujú debaty o tretej svetovej vojne za niečo, čo by sa týkalo len Európy,“ povedal nedávno Lavrov. "Toto je jadro americkej mentality, mentalita džentlmena sediaceho za oceánom, ktorý je presvedčený o svojej vlastnej bezpečnosti a je si istý, že nielen Ukrajinci, ale aj Európania urobia všetku špinavú prácu a zomrú za nich."

Kremeľská kritička Julia Davis preložila časť televízneho programu a sprístupnila ho na YouTube s anglickými titulkami.