Zabitie rukojemníkov Hamasom ovplyvní rokovania: Dohoda je však možná, uviedol Kirby

John Kirby, hovorca amerického ministerstva obrany (Zdroj: SITA/AP Photo/Susan Walsh)

WASHINGTON - Americký Biely dom zastáva názor, že zabitie šiestich izraelských rukojemníkov ovplyvní v najbližších dňoch priebeh rokovaní o prímerí v Pásme Gazy. Podľa webu The Times of Israel (TOI) to na brífingu uviedol hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby, ktorý dodal, že táto udalosť ešte viac podčiarkuje dôležitosť dosiahnutia dohody o zastavení paľby.

"Tieto víkendové popravy len podčiarkujú, aké dôležité je, aby sme si zachovali nádej a pokračovali," povedal Kirby. Priznal však, že rokovania budú "podfarbené naším smútkom, šokom a rozhorčením z toho, čo urobil Hamas".

archívne video

Zbraňový priemysel Hamasu v centre Gazy – nad zemou aj pod zemou (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

Kirby súčasne vyjadril presvedčenie, že dohoda o prímerí a rukojemníkoch je stále možná. "Prezident (USA Joe Biden) by sa osobne neangažoval tak, ako sa angažuje, a nenašiel by si cez víkend čas na stretnutie so svojím tímom, keby neveril, že to môžeme dosiahnuť," argumentoval Kirby.

Dohoda o prímerí

Doplnil, že naďalej prebiehajú konzultácie s Katarom, Egyptom a Izraelom. Uviedol, že Katar a Egypt sú v kontakte s palestínskym radikálnym hnutím Hamas, a prisľúbil urobiť všetko pre dosiahnutie dohody o prímerí, pričom však odmietol uviesť časový harmonogram.

TOI poznamenal, že Kirby sa na brífingu vyhol tomu, aby priblížil návrh dohody o rukojemníkoch, ktorý Washington 16. augusta predložil Izraelu a Hamasu ako "konečný preklenovací návrh". Tento posun vo vyjadreniach Bieleho domu podľa TOI naznačuje, že americký návrh z augusta ešte môže prejsť významnými zmenami alebo môže byť aj úplne zamietnutý.