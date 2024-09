Hrozí vzbura proti Putinovi: Oligarcha varuje šéfa Kremľa! Zastav tú vojnu, je to šialenstvo

Ruský oligarcha Oleg Deripaska (Zdroj: SITA/AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Vladimir Putin so svojou vojnou na Ukrajine naráža v Kremli na čoraz väčší odpor. Po prezidentských voľbách nastal v ruskej vláde obrovský otras. Expert na Rusko sa domnieva, že Putin by mohol čeliť vzbure Kremľa, pretože sa zdá, že vojnový plán pre Ukrajinu zlyháva.

archívne video

Video obsahuje unikátne zábery z prvých dní bojov v ruskej Kurskej oblasti, ako aj videá, ktoré natočili operátori mediálnych centier, ktorí ako prví z médií navštívili ruské územie. (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Nespokojnosť v ruskej vláde rastie

"Po voľbách došlo v ruskej vláde k veľkému prevratu... Myslím si, že táto rekonštrukcia, uprostred vojnového úsilia, prostredníctvom racionálneho myslenia vyvolala určitú nespokojnosť," povedala pre Times Radio historička Amy Knightová. Putin okrem iného odvolal z funkcie svojho najbližšieho spojenca, ruského ministra obrany Sergeja Šojgua, aj keď vojna na Ukrajine pokračuje. "Okrem toho, Šojgu viedol toto vojnové úsilie, kým nebol prevelený tesne po začatí vyšetrovania korupcie. Zapletených bolo veľa ľudí, ktorí sa hlásili priamo Šojguovi. Jeden bol obvinený," vysvetľuje Knightová. "Chcem povedať, že vzhľadom na akékoľvek známky nespokojnosti... skutočnosť, že došlo k tejto zmene, znamená, že nie všetko ide hladko."

Oligarcha varoval Putina pred vzburou v Kremli

Ale to nie je všetko. Oleg Deripaska, jeden z najbohatších ruských oligarchov, povedal v auguste Hospodárskej poradnej rade Ázijsko-pacifickej hospodárskej spolupráce (APEC) v Japonsku, že vojna na Ukrajine by sa mala okamžite zastaviť, pretože je to šialenstvo. „Ruskí experti tvrdia, že toto by Deripaska nepovedal, keby s ním iní vplyvní ľudia nesúhlasili,“ pokračovala Knightová. "Proces spochybňovania Putinovho vedenia už prebieha a neúspech v Kursku tento proces určite urýchli," povedal Deripaska. "Čím viac Ukrajincov je prítomných na ruskej pôde, tým silnejší a hlbší bude proces." Posilňuje ukrajinská ofenzíva Kursk odpor proti Putinovi?