Bláznivý turista v Alpách: VIDEO Na najvyšší nemecký vrch sa vydal len v šľapkách

Turista sa vybral do Álp len v šľapkách. (Zdroj: Facebook/Telegraph)

MNÍCHOV - Jeden turista v Bavorsku sa rozhodol vystúpiť na najvyšší vrch Nemecka, Zugspitze, a to len v ľahkom oblečení a obyčajných šľapkách. Tento odvážny alebo skôr nezodpovedný krok ho neodradil ani na miestach, kde sú strmé skalné úseky zabezpečené oceľovými lanami, a kde sa treba šplhať po strmom teréne.

Takéto nebezpečné správanie nie je výnimočné len u českých turistov vo Vysokých Tatrách, ale čoraz častejšie sa objavuje aj v Alpách. Jedným z týchto prípadov je muž, ktorý sa rozhodol vystúpiť na 2962 metrov vysoký Zugspitze bez patričnej výbavy – len v ľahkom odeve a šľapkách bez ponožiek.

Celý výstup zaznamenal rakúsky horský sprievodca, ktorý mal skúsenosti s podobnými situáciami. Zábery zachytil na mieste, kde sa začína istená cesta, a kde sa lezie po oceľových lanách a rebríkoch po takmer kolmom skalnom úseku. Na záberoch je vidieť aj ďalšiu turistku, mladú ženu, ktorá rovnako vyzerala nepripravená na takýto náročný výstup. Je otázne, či patrila k skupine, ktorú sprevádzal skúsený horolezec pred nimi, alebo len náhodou stála pred mužom v šľapkách. Ak by však bol muž pred nimi ich vodcom, išlo by o absolútne nezodpovedné správanie, pretože mali zjavne nevhodnú výbavu.

Autor videa si neodpustil sarkastickú poznámku, že na vrchole Zugspitze sa dá získať perfektný materiál na Instagram, čo podľa neho zrejme bol cieľ niektorých turistov. Ďalej dodal: „Už ma nič neprekvapí.“ Zároveň ironicky zmienil, že z podobného správania by mal „radosť“ aj nedávno zosnulý Pit Schubert, ktorý bol zakladateľom bezpečnostnej komisie v rámci Nemeckého alpského klubu a venoval sa vývoju a štandardizácii horolezeckej výstroje.

Taliansky horolezec Reinhold Messner podľa serveru novinky.cz, ktorý je považovaný za legendu vo svojom odbore, situáciu kritizoval slovami: „Je to hlúposť. Títo ľudia nie sú skutoční horolezci. Každý by mal byť zodpovedný za svoj život. Ak sa niečo stane, nakoniec na to doplatí horská služba.“

Prípady sa množia

V Alpách sa podobné prípady množia, pričom narastá počet nezodpovedných turistov, ktorí podceňujú nebezpečenstvo hôr. Bavorský minister športu Joachim Herrmann tiež potvrdil, že tento rok už v bavorských horách zomrelo 35 ľudí, a to ešte ani neprebehla hlavná turistická sezóna. Minulý rok tam celkovo zahynulo 41 osôb.

Podobné situácie sa neobmedzujú len na Nemecko. Denník The Telegraph spomína, že v talianskej časti Álp musela horská služba minulý rok zachraňovať dvoch mužov a dve ženy, ktorí sa vydali na túru vo výške dvetisíc metrov, obutí len v sandáloch a dokonca so psom.

Talianski záchranári taktiež uviedli, že často musia zasahovať pri turistoch, ktorí nielenže podcenia výbavu, ale dokážu sa stratiť aj viackrát na tej istej trase v priebehu niekoľkých hodín. Tento fenomén sa stále častejšie vyskytuje u ľudí, ktorí nemajú žiadne skúsenosti s vysokohorskou turistikou.