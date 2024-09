Už desaťročie máta svet ZÁHADA letu MH370: Zvrat? Odborník prišiel s odvážnou teóriou, lietadlo je TU!

(Zdroj: SITA/AP Photo/Rob Griffith, File)

KUALA LUMPUR - V marci ubehlo 10 rokov, čo zmizlo lietadlo Boeing 777 s 239 pasažiermi na palube. Už jedno desaťročie sa spája s týmto prípadom množstvo otáznikov a vyšetrovatelia sú v slepej uličke. V roku 2017 zastavili pátranie, no pozostalí aj napriek tomu žiadajú o jeho obnovenie. Najnovšie však odborník prišiel s odvážnou teóriou, kde by mohlo lietadlo byť.

Lietadlo Boeing 777 s 239 pasažiermi na palube zmizlo 8. marca 2014 z radarov počas letu z malajskej metropoly Kuala Lumpur do Pekingu. Lietadlo zmizlo z radarov po 40 minútach, keď prechádzalo zo vzdušného priestoru Malajzie do vietnamského vzdušného priestoru. Podľa vyšetrovateľov stroj po tom, ako stratil kontakt, zmenil svoju trasu a zamieril do odľahlých oblastí Indického oceánu.

Úrady okamžite spustili pátranie po lietadle, no napriek najrozsiahlejšej pátracej akcii v histórii sa ho nepodarilo nájsť. Na palube lietadla bolo až 154 čínskych občanov. Bezvýsledné pátranie bolo zastavené pred vyše siedmimi rokmi v januári 2017, no aj po rokoch pozostalí z Číny žiadajú, aby bolo pátranie obnovené.

Nová odvážna teória

Odborník z Tasmánskej univerzity Vincent Lyne vyvolal rozruch odvážnou teóriou o mieste havárie letu Malaysia Airlines MH370. Lyne pripravil svoju štúdiu už v roku 2021. Po recenzovaní ho renomovaný časopis “Journal of Navigation” teraz publikoval. " Záhada MH370 bola vedecky komplexne vyriešená," napísal.

Lyne predpokladá, že lietadlo sa nachádza v oblasti takmer 6-tisíc metrov hlbokej v Indickom oceáne, informuje portál ea24. Presnejšie povedané, ide o oblasť s názvom „Broken Ridge“, ktorú Lyne označuje za mimoriadne nebezpečnú. Tento región je charakteristický hlbokými priekopami a strmými svahmi, vďaka čomu je táto oblasť neprístupná. "Dokonalý úkryt," uviedol Lyne. Verí, že lietadlo by mohlo ležať v priehlbine vyplnenej jemným sedimentom na dne oceánu - takmer dokonalé miesto na to, aby zostalo neodhalené.

V príspevku zverejnenom na LinkedIn Lyne vysvetľuje, že jeho výskum spochybňuje predchádzajúcu teóriu o havárii MH370. Predtým sa predpokladalo, že Boeing 777 sa po vyčerpaní paliva dostal do nekontrolovaného čelného nárazu a nakoniec sa zrútil v južnom Indickom oceáne. Lyne sa však domnieva, že pilot konal úmyselne.

Lynein argument je založený na novoobjavených satelitných signáloch a analýze nájdených trosiek. Podľa neho tieto dôkazy naznačujú, že Zaharie Ahmad Shah sa rozhodol úmyselne zrútiť lietadlo. Výskumník zdôrazňuje, že táto teória úplne mení doterajšie chápanie prípadu.

Výskumník vo svojej práci poukazuje na to, že poškodenie krídel, systému klapiek a klapky krídel lietadla MH370 nájdené na ostrove Réunion, východne od Afriky, je podobné tomu, ku ktorému došlo počas letu kapitána Sullyho a jeho legendárneho záchranného pristátia v januári 2009 na rieke Hudson.

Teória, že pilot Zaharie Ahmad Shah konal úmyselne, nie je nová, no vyšetrovanie Lynea by mohlo dodať do prípadu nový impulz. Už v minulosti sa špekulovalo, že osobné problémy mohli spôsobiť, že pilot úmyselne nasmeroval lietadlo do oceánu. Tieto domnienky však zatiaľ nie sú presvedčivo dokázané.