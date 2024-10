Boeing zníži počet zamestnancov o 10 %, keďže štrajk odčerpáva jeho financie

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

Prepúšťanie sa bude týkať vedúcich pracovníkov, manažérov aj zamestnancov, uviedla generálna riaditeľka Kelly Ortbergová v správe pre zamestnancov. Boeing mal 171.000 zamestnancov na konci roka 2023. "Naša spoločnosť je v ťažkej pozícii," uviedla Ortbergová v správe.Boeing na základe predbežných údajov očakáva za 3. štvrťrok tržby vo výške 17,8 miliardy USD (16,27 miliardy eur) a stratu na akciu na úrovni 9,97 USD. Predbežné údaje naznačujú, že Boeing zaznamená voľný odliv hotovosti vo výške 1,8 miliardy USD v období júl - september 2024.Boeing čelí od 13. septembra štrajku približne 33.000 zamestnancov v jeho hlavných závodoch v oblasti Seattlu, ktorý devastuje výrobu a "spaľuje" hotovosť.

Rozhovory s odborovým zväzom Medzinárodné združenie zamestnancov v strojárstve a letectve (IAM) však stroskotali. Boeing predložil dve ponuky na vyššie mzdy, robotníci obe odmietli. Spoločnosť sa snaží vrátiť rokovania s odbormi na správnu cestu, ale nie je jasné kedy a ako by mohli pokračovať.Odborový zväz chce zvýšenie platov o 40 % počas štyroch rokov a obnovenie dôchodkov s definovanými dávkami, ktoré boli v zmluve odstránené pred desiatimi rokmi. Viac ako 90 % robotníkov v hlasovaní tesne pred štrajkom odmietlo ponuku vedenia na zvýšenia platov o 25 % počas štyroch rokov. Boeing tak predložil vylepšenú ponuku, ktorú opísal ako svoju "najlepšiu a konečnú", a to na zvýšenie platov o 30 % a obnovenie výkonnostných odmien. Ale odborová organizácia tvrdí, že prieskum medzi jej členmi ukázal, že to nestačí.

Dlhotrvajúci štrajk by mohol stáť Boeing niekoľko miliárd dolárov. To ešte zhorší finančnú situáciu výrobcu lietadiel, ktorému hrozí zníženie úverového ratingu.Spoločnosť sa pritom snaží zotaviť z januárového incidentu, keď jeden z jej strojov 737-9 musel núdzovo pristáť po tom, ako mu krátko po štarte vypadol bočný panel na mieste únikového východu. Incident odhalil slabé bezpečnostné protokoly a podnietil americké regulačné úrady, aby obmedzili výrobu tohto modelu.Boeing už spustil plány na znižovanie nákladov, keďže zápasí so zmenšujúcimi sa rezervami a nízkou produkciou. Spoločnosť dala niektorým pracovníkom dovolenku, zmrazila nábor a obmedzila firemné cestovanie. Súčasné kolo neplateného voľna sa má skončiť koncom októbra.