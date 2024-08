Hrozba útoku Iránu a jeho spojencov na Izrael naďalej pretrváva, tvrdí Pentagón

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Naďalej vyhodnocujeme, že existuje hrozba útoku, a... zostávame dobre pripravení, aby sme boli schopní podporovať obranu Izraela, ako aj chrániť naše sily, ak by boli napadnuté," povedal hovorca Pentagónu Pat Ryder. Izraelská armáda v noci na nedeľu spustila útoky na ciele na juhu Libanonu po tom, ako odhalila, že Hizballáh pripravuje rozsiahly útok na Izrael. Libanonské hnutie krátko na to v nedeľu ráno oznámilo, že zaútočilo raketami a dronmi na Izrael v odvete za zabitie svojho veliteľa Fuáda Šukra. Teherán a ním podporované militantné skupiny prisľúbili Izraelu odvetu za zabitie Šukra, ktorý zahynul pri izraelskom útoku v Bejrúte, a za atentát na vodcu hnutia Hamas Ismáíla Haníju v Teheráne.

Irán pripisuje zodpovednosť Izraelu, ktorý to oficiálne nepotvrdil ani nevyvrátil. Ryder povedal, že USA sa nezapojili do preventívnych úderov izraelskej armády v Libanone a nepomáhali ani pri zachytávaní útoku libanonského hnutia. Washington však podľa jeho slov "poskytol určitú spravodajskú, pozorovateľskú a prieskumnú podporu pri sledovaní prichádzajúcich útokov Hizballáhu". Hovorca Pentagónu dodal, že americký minister obrany Lloyd Austin nariadil, aby na Blízkom východe na podporu Izraela "zostali prítomné dve úderné skupiny lietadlových lodí". Pentagón minulý týždeň oznámil, že do regiónu dorazila americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln a sprievodné torpédoborce. Na Blízkom východe mala nahradiť lietadlovú loď USS Theodore Roosevelt, no Austinov rozkaz znamená, že na Blízkom východe zatiaľ zostanú obe lode.