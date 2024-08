Nemecko plánuje deportovať exšéfa zakázaného Islamského centra v Hamburgu

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com)

Mohammad Mofatteh (57) má teraz dva týždne na to, aby opustil Nemecko. V prípade, že termín nedodrží, hrozí mu deportácia, spresnila hovorkyňa. Zároveň sa do Nemecka nebude môcť vrátiť - ak to spraví, môžu ho poslať na tri roky do väzenia.

archívne video

Hizballáh v Libanone sleduje rovnakú extrémistickú a nebezpečnú ideológiu ako Hamas a strieľa na sväté miesta v Izraeli, uviedol Daniel Hagari (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

Minister vnútra pre spolkovú krajinu Hamburg Andy Grote podľa svojich slov považuje deportáciu Mofatteha za ďalší "logický krok" proti zakázanému Islamskému centru. "Jeho pobyt v Nemecku sa ako najvyššieho náboženského predstaviteľa neľudského režimu v Teheráne skončil," vyhlásil Grote.

Nemecký rezort vnútra predtým uviedol, že IZH fungovalo ako priamy zástupca najvyššieho iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího a snažilo sa v Nemecku vyvolať islamskú revolúciu. Nemecká spravodajská služba zaradila IZH medzi extrémistické organizácie.

Irán si v reakcii na toto rozhodnutie predvolal nemeckého veľvyslanca v Teheráne a minulý týždeň zatvoril nemecký jazykový inštitút v Teheráne, čo sa podľa AFP javí ako odvetný krok. V Nemecku sú deportácie v súčasnosti jednou z hlavých tém politikov. Súvisí to aj s minulotýždňovým útokom v meste Solingen, kde muž nožom zabil dvoch mužov a jednu ženu a ďalších osem osôb zranil.

K útoku sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát. Krátko po čine sa na polícii prihlásil 26-ročný Sýrčan, ktorého zatkli ako podozrivého. Neskôr sa ukázalo, že mu zamietli žiadosť o azyl a vlani mal byť deportovaný do Bulharska, kde vstúpil na územie EÚ. K deportácii však nedošlo, pretože muž sa skrýval. Po niekoľkých mesiacoch sa opäť objavil a následne bol prevezený do Solingenu.

Útok v Solingene opätovne rozprúdil ostrú debatu o prisťahovalectve v Nemecku. Spolkový kancelár Olaf Scholz už prisľúbil urobiť všetko preto, aby sa "zabezpečila repatriácia a deportácia tých, ktorí v Nemecku nemôžu a nesmú zostať".