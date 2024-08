Leyenová sa cez týždeň dozvedela mená len štyroch ďalších kandidátov do Európskej komisie

(Zdroj: SITA/Yves Herman, Pool Photo via AP)

Tento týždeň sa von der Leyenová dozvedela o nomináciách luxemburského europoslanca Christopha Hansena, rumunského exministra pre európske záležitosti a podpredsedu Európskeho parlamentu Victora Negresca, viacnásobného cyperského ministra Kostasa Kadisa a litovského expremiéra a súčasného europoslanca Andriusa Kubiliusa. S českým ministrom obchodu, ktorého kandidatúru vláda v Prahe oficiálne schválila tento týždeň, sa v Bruseli už rátalo.

Belgicko a Bulharsko otáľajú s návrhmi v dôsledku domácej politickej nestability po posledných parlamentných voľbách. Domáce aj európske médiá však v prípade Belgicka uvažujú o doterajšom eurokomisárovi Didierovi Reyndersovi. Kandidát Portugalska by mal byť známy začiatkom budúceho týždňa, miestne médiá odhadujú, že to bude bývalá ministerka financií Maria Luís Albuquerqueová. Svoj výber by malo potvrdiť aj Dánsko, favoritom je podľa Politica minister pre klímu a rozvoj Dan Jrgensen.

V Taliansku sa už dlhší čas spomína iba jedno meno na post eurokomisára, zatiaľ však iba neoficiálne, a to exposlanca Európskeho parlamentu a terajšieho ministra pre európske záležitosti Raffaeleho Fitta. Von der Leyenová si po doplnení zoznamu kandidátov dohodne stretnutie s každým z nich a začne pracovať na rozdelení portfólií. Koncom septembra alebo začiatkom októbra všetci kandidáti absolvujú vypočutie pred výbormi Európskeho parlamentu, ktoré majú na starosti im pridelenú agendu.