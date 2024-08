TRAGÉDIA na Mont Blancu: Horolezci spadli z výšky 350 metrov! TOTO sa im stalo osudným

Francúzska záchranná služba PGHM Chamonix Mont-Blanc (Zdroj: Facebook/PGHM Chamonix Mont-Blanc)

CHAMONIX – Výstup troch kamarátov na Mont Blanc skončil ako z toho najhoršieho sna. Z najväčšej hory v Európe má rešpekt nejeden horolezec, no táto skupinka si z toho zrejme ťažkú hlavu nerobila. Pre testovanie počas výstupu sa z celého výletu stala strašná tragédia.

Skupina španielskych horolezcov (26 a 27 rokov) sa rozhodla pre výstup na najvyšší vrch Európy. Nikto z nich však netušil, že dolu už nezídu po vlastných. V stredu 21. augusta 2024 o 13:30 miestneho času sa na východnej strane Mont Blancu (Mont Blanc du Tacul) v nadmorskej výške 4 248 m odohrala strašná tragédia. Informuje o tom Leggo.it. Dvaja z troch mladých horolezcov podcenili jeden z balvanov, ktorí chceli použiť na uchopenie.

🚨 Tragédie au Mont-Blanc 🚨



Deux alpinistes espagnols, âgés de 26 et 27 ans, ont perdu la vie ce mercredi 21 août après une chute de plusieurs centaines de mètres sur le Mont Blanc du Tacul. 🏔️😔



🔍 Détails :

- Lieu : Mont Blanc du Tacul (4 248 m), pilier Gervasutti

- Cause :… pic.twitter.com/8BfnksxVFl — Zena Kulture (@Zenakulture) August 21, 2024

"Balvan povolil a tretí horolezec (27) videl na vlastné oči, ako jeho dvaja spoločníci (26 a 27) padali z výšky niekoľko stoviek metrov dolu zrázom/koridorom Gervasutti," uviedla horská záchranárska služba PGHM Chamonix Mont-Blanc. Tretí horolezec nemal pri sebe telefón. Zostúpil teda nižšie a začala volať o pomoc. Podarilo sa mu zalarmovať ďalšiu skupinu horolezcov, ktorí zavolali horských záchranárov.

Skonštatovali smrť

Po ich prílete sa im naskytol strašný pohľad. Smrť dvoch horolezcov skonštatovali priamo na mieste a ich nehybné telá previezli do Chamonix, DZ des Bois. Jediný preživší skončil v nemocnici v Sallanches, uvádza Sudouest.fr. Podľa záchranárov utrpel menšie zranenia, no keď ho našli bol v šoku a otrasený zo straty kamarátov. španielsky Excelsior uviedol, že miestne úrady medzitým začali vyšetrovanie s cieľom objasniť presné okolnosti nehody.

🏔️🏔️🚨🔴 El trágico suceso ocurrió cuando los tres montañistas intentaban descender en rápel por el corredor de Gervasutti, una ruta conocida por su complejidad técnica https://t.co/LGOunLiWWl — Excélsior (@Excelsior) August 22, 2024

Ľad a skaly

Podľa španielskeho webu Turiski mali španielski horolezci pochádzať z provincie Baskicko, konkrétne z miest Oiartzun a Lezo.

K tragédii malo dôjsť v skorých popoludňajších hodinách na spomínanom "Corridor Gervasutti", ktorý sa nachádza na východnej strane Mont Blancu. Táto trasa je známa ako jedna z najnáročnejších. Goat.cz píše o tzv. Východnej stene (Jager Couloir): "Najlogickejšou líniou by bol prechod cez Gervasutti...Ale táto trasa sa neodporúča pre nebezpečný a strmý svah. Lezie sa preto menej výrazným bračekom Couloir Jager, vpravo od neho."

Koridor Gervasutti je jednou z najfrekventovanejších trás v Mont-Blanc du Tacul. Jeho výstup s dĺžkou 800 metrov nepredstavuje extrémnu technickú náročnosť, no 55-percentný sklon a ľadový a skalný povrch sú výzvou aj pre tých najlepších horolezcov. Patrí medzi voľne prístupné horolezecké trasy, no ukrýva veľké nebezpečenstvo v podobe ľadových krýh. Tie sa môžu uvoľniť kedykoľvek a v takom prípade berú so sebou všetko, čo im stojí v ceste.