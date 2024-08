MIMORIADNY ONLINE Na českom úrade vlády svieti nápis 'Choďte domov, Rusi': Ukrajina vyslala drony na Moskvu

Nápis 'Choďte domov, Rusi' na českom úrade vlády. (Zdroj: X/strakovka)

PRAHA - Na budove českého úradu vlády svieti od utorkového večera nápis "Go home, Russians!". Ide o súčasť kampane odboru strategickej komunikácie štátu, ktorej cieľom je pripomenúť si výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968 a tiež ruskú agresiu na Ukrajine. V utorok o kampani informoval úrad vlády. Stovky ľudí si podľa stanice ČT24 tieto udalosti pripomenuli aj pri ruskom veľvyslanectve v Prahe. Situáciue na Ukrajine sledujeme ONLINE.

Námorné sily USA, Spojeného kráľovstva a Ukrajiny absolvovali výcvik s NATO a medzinárodnými partnermi

7:05 Výbuchy bolo počuť v Chmelnyckej oblasti okolo 4:00 miestneho času, informoval Suspilne. Ukrajinské letectvo predtým varovalo pred hrozbou útokov dronov vo viacerých regiónoch krajiny.

6:42 Poľské ministerstvo zahraničných vecí v utorok odmietlo obvinenia z účasti Poľska na sabotáži plynovodov Nord Stream v roku 2022. Námestník poľského ministra zahraničných vecí Andrzej Szejna ich označil za senzačnú zápletku vhodnú pre špionážny film. Informuje o tom tlačová agentúra PAP.

6:20 Ruský opozičný politik Iľja Jašin, ktorý bol nedávno prepustený z väzenia v rámci výmeny väzňov medzi Ruskom a viacerými štátmi Západu, odmietol politický azyl ponúkaný Nemeckom. V utorok o tom informovala agentúra Bloomberg.

6:00 Ruský prezident Vladimir Putin v utorok na spomienkovej slávnosti za obete hromadného zadržiavania rukojemníkov spred 20 rokov vzniesol závažné obvinenie voči zahraničiu. Informuje o tom tlačová agentúra DPA.

Ruský prezident Vladimir Putin sa zúčastnil zasadnutia Medzinárodného ekonomického fóra v Petrohrade. (Zdroj: SITA/Anton Vaganov/Pool Photo via AP)

Na budove českého úradu vlády svieti od utorkového večera nápis "Go home, Russians!". Ide o súčasť kampane odboru strategickej komunikácie štátu, ktorej cieľom je pripomenúť si výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968 a tiež ruskú agresiu na Ukrajine. V utorok o kampani informoval úrad vlády. Stovky ľudí si podľa stanice ČT24 tieto udalosti pripomenuli aj pri ruskom veľvyslanectve v Prahe.

V pražskom Bubenči, kde ruská ambasáda sídli, sa zišli v utorok podvečer, aby okrem pripomienky výročia začiatku okupácie vyjadrili solidaritu Ukrajine, ktorú pred dva a pol rokom napadlo Rusko. Podľa stanice ČT24 poslali zástupcom Ruskej federácie symbolický tichý odkaz zapálením prskaviek. Akciu zorganizovala nezisková organizácia Človek v ohrození, spolok Milión chvíľok pre demokraciu a tiež projekt Pamäť národa. Projekciou nápisu na budovu úradu vlády neskôr začala tiež kampaň odboru strategickej komunikácie štátu s názvom Môj 68. Projekciu pripravil Nadačný fond pre Ukrajinu, ktorý tiež stojí za projektom Darček pre Putina.

Kampaň Môj 68 inváziu sprostredkúva prostredníctvom príbehov konkrétnych ľudí. "Invázia bola formačnou skúsenosťou pre každého občana Československa a na ďalšie desiatky rokov normalizácie hlboko ovplyvnila celú spoločnosť... Vpád cudzích vojsk ukazuje, aká krehká je sloboda. Najmä, ak je podmieňovaná zahraničným agresívnym režimom," vysvetlil vládny koordinátor strategickej komunikácie štátu Otakar Foltýn, prečo si práve túto udalosť vybral ako nosnú tému, ktorej sa chce venovať.

Úrad vlády vopred avizoval, že o 21.30 h sa na budove Strakovej akadémie objaví nápis: "Choď domov, Ivan! Go home, Russia!" Má tam svietiť do skorých ranných hodín nasledujúceho dňa. Na sociálnych sieťach by sa potom mali objaviť videá a ďalšie príspevky. K akcii sa budú môcť pripojiť aj ďalšie verejné inštitúcie a prostredníctvom hashtagu #muj68 môže svoje príbehy zdieľať aj verejnosť.

Rusko zostrelilo desať ukrajinských dronov zameraných na Moskvu

Desať ukrajinských dronov zameraných na Moskvu zostrelila v noci na stredu ruská protivzdušná obrana, uviedol starosta mesta Sergej Sobianin. Informuje o tom tlačová agentúra AFP. "Viacúrovňová obrana Moskvy proti nepriateľským bezpilotným lietadlám nám umožnila úspešne odraziť všetky útoky. Išlo o jeden z najväčších pokusov o útok na Moskvu pomocou dronov v histórii," uviedol Sobianin. Podľa neho neboli hlásené žiadne škody ani obete.

Útoky dronov na Moskvu sú zriedkavé, pričom Rusko v máji uviedlo, že zostrelilo dron mimo hlavného mesta, čo si vynútilo zavedenie obmedzení na dvoch hlavných letiskách v metropole na menej ako hodinu. Od začiatku totálneho konfliktu v roku 2022 sa Kyjev opakovane zameriava na ropné a plynové zariadenia v Rusku, ktoré sa nachádzajú stovky kilometrov od jeho hraníc. Ukrajina to označuje za "spravodlivú" odvetu za ničivé ruské útoky na svoju energetickú infraštruktúru.

Ukrajinské drony zaútočili v nedeľu na sklad ropy v južnej časti ruskej Rostovskej oblasti a spôsobili rozsiahly požiar, uviedol miestny gubernátor. Požiar v meste Proletarsk v utorok ešte stále zúril a na jeho uhasení pracovalo približne 500 hasičov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj začiatkom augusta pochválil svoje sily za útoky na ropné zariadenia v Rusku a povedal, že tieto údery pomôžu "spravodlivo ukončiť" rusko-ukrajinský konflikt.

Útoky dronov prichádzajú v čase, keď Ukrajina podniká bezprecedentnú ofenzívu do ruskej Kurskej oblasti, kde podľa svojich tvrdení ovláda už viac ako 80 dedín. Ruskí predstavitelia zriedkavo zverejňujú celý rozsah útokov a informujú len o bezpilotných lietadlách, ktoré zničili jednotky protivzdušnej obrany, pripomína tlačová agentúra Reuters. Ukrajina aj Rusko tiež len výnimočne zverejňujú plný rozsah škôd spôsobených ich útokmi, pokiaľ nedôjde k poškodeniu obytnej alebo civilnej infraštruktúry, alebo k úmrtiam civilistov.