Dráma na palube lietadla na Cyprus! Pilot počas letu upadol do bezvedomia

Záchranári vyslali na letisko 12 posádok (Zdroj: Facebook/Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie)

VARŠAVA - Lietadlo muselo v pondelok ráno núdzovo pristáť na medzinárodnom letisku Chopina vo Varšave. Dôvodom bolo, že pilot upadol do bezvedomia. Na palube sa nachádzalo 225 cestujúcich. Našťastie udalosť skončila bez zranení cestujúcich a pilot má byť v opatere lekárov.

archívne video

Otvorenie letov dominatného dopravcu z Letiska M.R. Štefánika (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

V pondelok núdzovo pristálo lietadlo Wizz Air na varšavskom letisku Chopina. Všetko sa odohralo okolo 07.00 h, informuje poľský portál Radio Zet. Lietadlo malo letieť do Larnaky na Cypre, no v jednom okamihu sa zdravotný stav jedného z pilotov zhoršil a omdlel. Okamžite padlo rozhodnutie vrátiť sa do poľského hlavného mesta. Na palube bolo 225 cestujúcich. Našťastie, vďaka profesionalite posádky lietadla a pracovníkom letiska lietadlo bezpečne pristálo na letisku vo Varšave.

Varšavskí záchranári informovali, že na miesto bolo vyslaných až 12 sanitiek a rovnako sa na mieste nachádzali aj hasiči. Zdravotná služba zverejnila aj snímky sanitiek, hasičských a policajných áut na letiskovej ploche. Dodala, že nakoniec nikto nepotreboval ich pomoc. "Nemáme žiadne informácie o tom, že by pilot omdlel," uviedol hovorca záchranárov. Podľa poľských médií je pilot v opatere lekárov v nemocnici. Cestujúci na Cyprus odleteli najbližším možným spojom.





(Zdroj: Facebook/Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie)