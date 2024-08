Hrozivé varovanie dôstojníka: Invázia Ukrajiny by mohla byť Putinovým rozsudkom smrti

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Anton Vaganov/Pool Photo via AP)

MOSKVA - Hrozí Vladimirovi Putinovi predčasný koniec jeho vlády? Invázia Ukrajiny v Kursku by mohla byť pre šéfa Kremľa rozsudkom smrti, varuje bývalý britský dôstojník. Je si istý, že Putinovi súperi sa ho čoskoro pokúsia zlikvidovať.

Vzduch pre Vladimíra Putina je zjavne čoraz redší. Odkedy Ukrajina vtrhla do ruského pohraničného regiónu Kursk, špekulácie o možnom zvrhnutí Putina sú čoraz hlasnejšie. Nedávno dokonca vodca ruskej žoldnierskej skupiny „Paladin“ Georgij Zakrevskij verejne vyzval na vzburu proti Putinovi. Bývalý dôstojník britskej armády plukovník Hamish de Bretton-Gordon to teraz vyjadruje ešte drastickejšie. Varuje, že invázia Ukrajiny v Kursku by mohla byť potenciálne rozsudkom smrti pre Putina.

Ukrajinská armáda ukázala video z ofenzívy v Kurskej oblasti (Zdroj: Facebook/General Staff of The Armed Forces of Ukraine)

Chcú ho otráviť?

V rozhovore pre britský „The Sun“ bývalý britský dôstojník vysvetľuje, že Putinovi „priatelia gangstri“ sa čoskoro postavia do radu, aby otrávili šéfa Kremľa, ak čoskoro nedostane ukrajinské protiútoky pod kontrolu. Aby si Putin zachoval svoju moc, musí teraz konať „veľmi rýchlo,“ varuje Hamish de Bretton-Gordon.

Vpádom do ruskej pohraničnej oblasti Kursk Ukrajina ukázala svetu, že „Rusko sa dá veľmi dobre poraziť,“ povedal plukovník. Ukrajina však stále potrebuje vybavenie od západných mocností. "Ľudia stratili dôveru v schopnosti ukrajinskej armády. Toto je demonštrácia, ktorá ukazuje: Áno, dokážeme to. A ak nám pomôžete, môžeme to dokončiť," povedal Hamish v rozhovore. „Zdá sa, že ide o skutočnú príležitosť, ktorej sa Západ musí chopiť,“ je si istý Brit.

Od začiatku ukrajinských útokov 6. augusta Kyjev obsadil desiatky dedín v Kursku a obsadil viac ako 1000 štvorcových kilometrov pôdy. Zábery dokumentujú, ako sa stovky Putinových vojakov dobrovoľne vzdávajú. Odvtedy sú Putinove kroky vo vojne na Ukrajine v Kremli kritizované. "Ukrajinci dokázali, že môžu skutočne zabrať ruské územie. Čoskoro by sme mali byť v pozícii, že môžu prísť k nejakému vyjednávaniu, ktoré uspokojí obe strany," hovorí bývalý veliteľ tankovej divízie.

„Putin spanikári,“ hovorí Hamish de Bretton-Gordon. "Je to prezident Ruska, ale zapája sa do malých taktických bitiek, čo nikdy nie je dobré," povedal bývalý armádny dôstojník. "To bol Hitlerov pád, keď sa do toho zapojil."