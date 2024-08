Poplach v ukrajinskej armáde: Nepripravení vojaci! Mnohí z nich odmietajú strieľať

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Evgeniy Maloletka)

Niektorí odmietajú strieľať do protivníkov, iní majú ťažkosti so základnými bojovými technikami alebo dokonca opúšťajú svoje stanoviská: to hovoria velitelia o nových ukrajinských vojakoch. Zatiaľ čo Ukrajina pokračuje v postupe do ruskej oblasti Kursk, jej jednotky naďalej strácajú pozície na východnom fronte krajiny. Velitelia to čiastočne pripisujú slabému výcviku nedávno prijatých vojakov a jasnej prevahe Ruska vo vzduchu a munícii, píše ntv-de.

Video obsahuje unikátne zábery z prvých dní bojov v ruskej Kurskej oblasti, ako aj videá, ktoré natočili operátori mediálnych centier, ktorí ako prví z médií navštívili ruské územie. (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

"Niektorí ľudia nechcú strieľať. Vidia nepriateľa v palebnom postavení v zákopoch a nespustia paľbu. Preto naši muži zomierajú," hovorí frustrovaný veliteľ práporu zo 47. brigády. "Ak nepoužijú zbrane, sú neúčinné." Velitelia a vojaci hovorili anonymne, aby mohli slobodne hovoriť o citlivých vojenských záležitostiach. Iní chceli uviesť len svoje krstné meno.

Velitelia obvinili najnovších regrútov okrem iného z územných strát pri meste Pokrovsk, ktoré je dôležitým logistickým uzlom. Strata mesta by ohrozila obranu Ukrajiny a priblížila by Rusko k vyhlásenému cieľu dobyť Doneckú oblasť. Ruské ozbrojené sily sú v súčasnosti od Pokrovska vzdialené len desať kilometrov. Situáciu na Ukrajine ešte viac komplikuje početná prevaha ruských vojsk a ochota Moskvy akceptovať vysoké straty na dosiahnutie malých cieľov.

So skúsenými bojovníkmi, ktorí sa v prvom roku vojny húfne hlásili na vojenskú službu, majú nedávno odvedení Ukrajinci pramálo spoločného. Novým silám chýba základný výcvik, sťažujú sa velitelia a vojaci zo štyroch obranných brigád v oblasti Pokrovska. Niektorí dokonca hovorili o tom, že chcú v budúcnosti spustiť vlastné mobilizačné kampane s cieľom naverbovať lepšie vycvičených bojovníkov.

Kontroverzný mobilizačný zákon

V máji vláda uviedla do platnosti kontroverzný mobilizačný zákon. Odvtedy boli údajne každý mesiac neverbované desaťtisíce bojovníkov. Najväčší dopyt je v pechote. Zaškolenie, vybavenie a zaplatenie toľkých nových ľudí však má logistické prekážky.

Z pohľadu niektorých vojenských expertov sú však noví regrúti nespravodlivo obviňovaní zo strát v mestách ako Progres a Očeretyne pri Pokrovsku. Výcvik nových regrútov je vhodný, zdôrazňuje Viktor Kevľuk z think-tanku Centrum pre obranné stratégie na Ukrajine. Velitelia brigád sa snažili novým vojakom vyčítať ich vlastné taktické chyby.

Náhly ukrajinský postup do Ruska spočiatku vzbudil nádej, že Kremeľ bude musieť v reakcii rozdeliť svoje vojenské zdroje. Ale zatiaľ to tak nie je. Po dvoch týždňoch sa spomalil aj postup Ukrajiny. Ozbrojené sily nakoniec dosiahli len malé úspechy – možný znak toho, že Moskva sa bráni efektívnejšie.

Velitelia na východe hlásia, že boje sa tam od invázie zintenzívnili. Miestne úrady v pondelok vyzvali takmer 53 000 obyvateľov Pokrovska, aby do dvoch týždňov opustili svoje domovy. V susednom meste Myrnohrad, ktoré je ešte bližšie k ruským pozíciám, dostali ľudia na evakuáciu len niekoľko dní.

Obsadenie Pokrovska by ohrozilo ukrajinské zásobovacie trasy do Doneckej oblasti a uľahčilo by Rusku postup do východných miest Sloviansk a Kostiantynivka. Bolo by to zároveň prvé veľké strategické víťazstvo Moskvy za posledné mesiace. Ofenzíva je však spojená s vysokými stratami Ruska: Podľa odhadu britského ministerstva obrany bolo za posledných pár mesiacov zabitých 70 000 ruských vojakov.