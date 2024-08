Rokovania o prímerí v Gaze sú dôležité pre stabilitu vo svete: Izrael aj Hamas musia byť pripravení na kompromis

Izraelskí vojaci v Gaze (Zdroj: SITA/AP Photo/Tsafrir Abayov)

"Tieto rokovania sú príležitosťou na zaistenie okamžitého prímeria, ktoré ochráni civilistov v Gaze, zaistí prepustenie rukojemníkov, ktorých (palestínske militantné hnutie) Hamas stále kruto zadržiava a znovu nastolí stabilitu v tejto veľmi nebezpečnej chvíli," uviedol Lammy vo vyhlásení, ktoré zverejnila jeho kancelária. Dodal, že je v záujme Izraelčanov aj Palestínčanov, aby bola dosiahnutá dohoda. "Vyzývam všetky strany, aby sa v dobrej viere zapojili do rokovaní a ukázali flexibilitu potrebnú na dosiahnutie dohody," uviedol Lammy.

archívne video

Izraelská armáda objavila tunely, v ktorých Hamas zadržiaval rukojemníkov (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

Jeho kancelária vyhlásenie zverejnila krátko po tom, čo Spojené štáty potvrdili, že sa v Katare začali rokovania o prímerí, pričom Biely dom označil ich začiatok za "sľubný". Štvrtkové rokovania sa považujú za kľúčový moment v snahe zabezpečiť prímerie a uľahčiť výmenu rukojemníkov v konflikte v Pásme Gazy. Lammy by mal podľa britských médií čoskoro odcestovať do Izraela. Podľa zdroja televízie Sky News sa tam stretne aj s premiérom Benjaminom Netanjahuom.

Izraelské ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že Lammy sa v piatok spolu s francúzskym ministrom zahraničných vecí Stéphanom Séjourném stretne so šéfom izraelskej diplomacie Jisraelom Kacom. Ministri by na stretnutí mali diskutovať o snahách súvisiacich so zabránením eskalácie na Blízkom východe a o dohode o prepustení rukojemníkov zadržaných pri útoku Hamasu na Izrael vlani v októbri. Očakáva sa, že Kac bude na stretnutí žiadať ďalšie západné sankcie proti Iránu v súvislosti s jeho jadrovým, raketovým a dronovým programom. Podľa agentúry AFP by mohol tiež žiadať, aby Londýn a Paríž označili iránske Revolučné gardy za teroristickú skupinu.

Izrael aj Hamas musia byť pripravení na kompromis

Hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby vo štvrtok apeloval na zástupcov Izraela aj palestínskeho militantného hnutia Hamas, aby počas rokovaní o prímerí v Pásme Gazy ukázali pripravenosť prijať kompromis. Informujeme na základe správy agentúry DPA a televízie CNN. "Obe strany musia dokázať, že vedia urobiť kompromis. Obe strany musia dokázať, že vedia urobiť prvý krok," vyhlásil Kirby pre televíziu CNN. Rokovania prebiehajúce v katarskej metropole Dauha sú podľa neho "o implementácii detailov dohody samotnej, menších rozdielov, o ktorých nepochybujeme, že ich možno podmienkami napĺňania dohody ešte viac zmenšiť."

"Viete, keď sa dostanete k záveru rokovania a rokujete o takých detailoch, práve takéto rokovania sú najťažšie a najdrsnejšie," odpovedal Kirby na otázku, či izraelský premiér Benjamin Netanjahu postupuje konzistentne alebo či neustále mení svoje požiadavky. Zároveň však vyjadril nádej, že počas ďalších hodín a dní sa podarí dosiahnuť pokrok. "V hnutí Hamas nevidíme potrebu novej dohody," povedal vysokopostavený predstaviteľ militantov Usáma Hamdán. Zdroj z Hamasu predtým uviedol, že hnutie dalo sprostredkovateľom jasne najavo, že nebude akceptovať ďalšie manévre Izraela v súvislosti so správami, že vláda tamojšieho premiéra Benjamina Netanjahua sa v úvodnej fáze po novom pokúša zabezpečiť prepustenie 33 rukojemníkov.

Katar, Egypt a USA už niekoľko mesiacov pôsobia ako sprostredkovatelia mierových rokovaní medzi Izraelom a Hamasom, ktoré majú ukončiť vojnu v Pásme Gazy. Tá vypukla po útoku Hamasu na juh Izraela 7. októbra 2023. Pri útoku zahynulo 1200 ľudí. Militanti tiež zajali približne 250 rukojemníkov.