Takto ste Putina ešte nevideli: Šialené VIDEO ukazuje poriadne nervózneho šéfa Kremľa

Vladimir Putin pôsobí na videu značne nervózne. (Zdroj: X/KyivPost)

Ako veľmi sa ukrajinská invázia do ruskej oblasti Kursk vlastne dotýka Vladimíra Putina? Kým sa ruský prezident aspoň navonok snaží zachovať pokoj, reč jeho tela prezrádza, čo cíti vo vnútri.

archívne video

Ozbrojené sily Ukrajiny cielene a účinne ničia ruských okupantov (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Reč tela Vladimira Putina na videozáznamoch hovorí za veľa

Nové zábery, ktoré zverejnil ukrajinský týždenník „Kyiv Post“ v službe krátkych správ X (predtým Twitter), ukazujú viditeľne nervózneho Putina na oficiálnom stretnutí v Kremli, na ktorom sa zúčastnil aj guvernér napadnutej Kurskej oblasti a ďalší zamestnanci Kremľa. 71-ročný muž si na videu opakovane mädlí ruky a zdá sa, že je zo situácie úplne zdrvený.

„V siedmy deň, keď Ukrajina dobývala stále viac a viac ruského územia, viditeľne nervózny Putin urobil sériu vyhlásení o svojej rastúcej katastrofe v oblastiach Kursk a Belgorod,“ uviedol v sprievodnom článku Kyiv Post.

Šéfa Kremľa na internete zosmiešňujú

Videozáznamy spustili záplavu posmešných komentárov medzi komunitou X. Kritici šéfa Kremľa sa zrejme tešili z toho, že ukrajinská invázia do Kurska Putina tak zdrvila:

"Nikdy som ho nevidela takto krútiť rukami, vyzerá veľmi nervózne."

"Možno si myslel, že siedmy deň je deň odpočinku..."

"Strach. To je skutočný prejav strachu. Milujem to."

"Prečo je taký nervózny? Len uvoľnite obrovské ruské rezervy..."

"Tomu sa hovorí nervové zrútenie."

Čo je v súčasnosti dôležité vo vojne na Ukrajine: Invázia ukrajinských vojsk v oblasti Kurska je pre Rusko vážnou ranou. Pre Vladimira Putina a kremeľský režim bol veľký útok Ukrajiny na ruské územie úplným prekvapením. Ukrajinci vraj už ovládli viac ako 1000 kilometrov štvorcových územia.