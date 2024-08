Alexej Muchin tvrdí, že Západ dodal Ukrajine jadrové zbrane. (Zdroj: X/@agents_media)

MOSKVA - Dodávka stíhačiek F-16 na Ukrajinu vyvolala v ruskej štátnej televízii mätúce špekulácie. Politológ Alexej Mukhin tvrdí, že Západ už Ukrajine dodal taktické jadrové zbrane. Nemá však na to žiadne dôkazy.

Zmätené tvrdenie v ruskej štátnej televízii: V diskusnej relácii na Rossija 1 politológ Alexej Muchin spriaznený s Kremľom tvrdil, že Ukrajina dostala od Západu „taktické jadrové zbrane“. Nemá na to žiadne dôkazy.

Podľa Muchina dodávka amerických stíhačiek F-16 na Ukrajinu naznačuje, že taktické jadrové zbrane už boli dodané skôr: „Po prvé, (F-16) tam zrazu už sú a som si istý, že aj taktické jadrové zbrane sú už tam. Žiaľ, prax ukazuje, že keď (niečo) oznámili, stalo sa to už pred niekoľkými mesiacmi,“ povedal politológ v televíznej diskusnej relácii podľa ruskej spravodajskej stránky „Agentstvo“. Neexistujú však žiadne dôkazy o tom, že Západ poslal Ukrajincom jadrové zbrane.

S týmto tvrdením nemôže súhlasiť ani ďalší hosť televíznej šou. "Myslím, že sa nám snažia chytiť za jazyk, pretože sme už stihli povedať, že vzhľad F-16 budeme vnímať ako jadrovú hrozbu... Ale som si istý, že neprekročia prah, ktorý je spojený s poskytnutím taktických jadrových zbraní,“ povedal poslanec Dumy Konstantin Zatulin.

Žiadne dôkazy o jadrových zbraniach na Ukrajine

Odkedy sa Ukrajina vzdala svojho jadrového arzenálu podľa Budapeštianskeho memoranda výmenou za bezpečnostné záruky zo strany Ruska a USA, krajina je bez jadrových zbraní. Napriek tomu médiá a vládni predstavitelia blízki Kremľu opakovane nastoľovali tézu o jadrových zbraniach od začiatku ruskej útočnej vojny na Ukrajine. Medzitým Rusko už mesiace vykonáva pravidelné cvičenia s jadrovými zbraňami, ktoré podľa neho vyvolali provokatívne vyhlásenia a hrozby zo strany západných štátov, ktoré podporujú Ukrajinu.