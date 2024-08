Rakúšan podozrivý z plánovania útoku na koncert Taylor Swiftovej obvinenia odmieta

Taylor Swift (Zdroj: SITA/Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP, File)

"Chcel byť len v pohode," povedala právnička o tom, že jej klient prisahal vernosť teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Advokátka uviedla, že na internete skutočne narazil na myšlienky a propagandu IS a zaujímal sa o ne, ale nestotožňoval sa s nimi. Stiglitz mladého muža opísal ako dieťa a nezrelého človeka, ktorý by si atentát nevzal k srdcu. Ako "človek, ktorý sa zaujíma o technológie", uviedol, že výbušniny, ktoré polícia našla v jeho byte, vyrobil podľa návodu na internete.

"Chcel to vyskúšať, aby zistil, či to funguje," hovorí právnička, ktorá tvrdí, že jej klient mal v úmysle s výbušninou len "experimentovať" a nanajvýš ju odpáliť v lese. Povedal, že si bodné zbrane objednal na internete jednoducho preto, že sa mu páčili. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že Rakúšan chcel spolu so 17-ročným známym zaútočiť výbušninami a bodnými zbraňami na fanúšikov na koncertnom štadióne vo Viedni. Jeho cieľom bolo údajne zabiť čo najviac ľudí a bol pripravený prísť o vlastný život. V byte mladíka vo východorakúskom meste Ternitz našla polícia okrem funkčných výbušnín aj mačety, nože a viac ako 20 000 falošných eur a islamistické propagandistické materiály.