Izrael zasiahol školu v Pásme Gazy: Americkí vojaci boli napadnutí v Sýrii

Palestínska civilná obrana pôvodne uviedla, že si útok vyžiadal 40 mŕtvych a desiatky zranených, potom bilanciu mŕtvych zvýšila na deväťdesiat. Podľa médií napojených na vládu teroristického hnutia Hamas, ktoré Pásmo Gazy ovláda, útok prišiel v čase fadžru, modlitby, ku ktorej sa veriaci moslimovia schádzajú za úsvitu.

Izraelské letectvo podľa agentúry DPA informovalo, že v noci na dnes zaútočilo na školskú budovu, v ktorej bolo veliteľské stanovište Hamasu. Bojovníci tejto skupiny odtamtud údajne podnikali operácie proti izraelskej armáde a izraelským občanom. Izraelská armáda tiež uviedla, že pred útokom podnikla rôzne opatrenia, aby obmedzila nebezpečenstvo pre civilistov. Znova obvinila Hamas z toho, že systematicky porušuje medzinárodné právo, pretože svoje operácie vedie z úkrytov využívaných civilným obyvateľstvom, a robí tak z neho živý štít.

Obavy z eskalácie konfliktu

Americké jednotky na severovýchode Sýrie boli napadnuté dronom. Podľa prvých správ nebol nikto zranený. Informuje správa agentúry Reuters. V posledných dňoch ide už o druhý útok na americké sily na Blízkom východe, ktorý sa pripravuje na možnú novú vlnu útokov zo strany Iránu a jeho spojencov.

Obavy z eskalácie konfliktu medzi Iránom a Izraelom narástli po minulotýždňovom atentáte v Teheráne, pri ktorom zahynul vodca palestínskeho militantného hnutia Hamas Ismáíl Haníja, ktorý prišiel do Iránu na inauguráciu iránskeho prezidenta Massúda Pezeškijána. Irán a ním podporované militantné skupiny pripisujú zodpovednosť za zabitie Haníju Izraelu, ktorý to oficiálne nepotvrdil, no ani nevyvrátil.

Pri nedávnom útoku v Bejrúte, ku ktorému sa Izrael priznal, prišiel o život aj vojenský veliteľ libanonského militantného hnutia Hizballáh Fuád Šukr. Irán, Hizballáh aj Hamas sľubujú za tieto útoky odvetu voči Izraelu, čo vo svete vyvoláva obavy z ďalšieho rozširovania konfliktu v regióne, kde je napätie vyostrené už od vypuknutia vojny v Gaze.

Irán uviedol, že USA nesú zodpovednosť za vraždu Haníju, pretože podporujú Izrael. "Podľa prvých správ nebol nikto zranený, lekárske vyšetrenia však stále prebiehajú. Momentálne hodnotíme škody," uviedol o útoku v Sýrii americký predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity. Pri pondelňajšom útoku na leteckú základňu Ajn al-Asad v západnom Iraku, z ktorého Pentagón obvinil Iránom podporované ozbrojené skupiny, bolo zranených päť príslušníkov americkej armády. Americké ozbrojené sily majú 900 vojakov v Sýrii a približne 2500 v susednom Iraku v rámci medzinárodnej koalície, ktorá do týchto krajín prišla na žiadosť irackej vlády v roku 2014. Ich úlohou bolo bojovať proti Islamskému štátu, ktorý v tom čase ovládal široké územie v Iraku.

Saudská Arábia víta výzvu, aby Izrael a Hamas obnovili rokovania o prímerí

Saudská Arábia privítala výzvu Spojených štátov, Egypta a Kataru, aby Izrael a Hamas 15. augusta obnovili rokovania o prímerí v Pásme Gazy, uviedlo v piatok vo vyhlásení saudskoarabské ministerstvo zahraničných vecí. Informuje správa agentúry Reuters.

"Saudskoarabské kráľovstvo potvrdzuje plnú podporu úsiliu sprostredkovateľov dosiahnuť dohodu o prímerí a urýchlene riešiť zhoršujúce sa humanitárne podmienky v Gaze," informovalo ministerstvo. Americký prezident Joe Biden, egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí a katarský emir Tamím bin Hamad Ál Sání podpísali deklaráciu zverejnenú vo štvrtok s výzvou pre Izrael a Hamas, aby na budúci týždeň v katarskej Dauhe alebo egyptskej Káhire obnovili rokovania. Tieto tri sprostredkovateľské krajiny v spoločnom vyhlásení uviedli, že dohoda je "na stole a zostáva už len doladiť detaily jej implementácie". K výzve sa medzičasom pripojilo aj Nemecko, Veľká Británia a Francúzsko.