V Afrike pravdepodobne vyhlásia núdzový stav v súvislosti s opičími kiahňami

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Rozhodnutím sa uvoľnia finančné prostriedky na boj proti epidémii vrátane obstarania potrebných vakcín a spustí sa tiež koordinovaná kontinentálna reakcia na vírus."Prijímame príslušné opatrenia, rozhodujeme, kedy je núdzový stav, prijímame príslušné rozhodnutia a hovoríme jedným hlasom," povedal Jean Kaseya, riaditeľ Africa CDC. Dodal, že vyhlásenie o stave bude pravdepodobne budúci týždeň.

(Zdroj: WHO)

Nákazu opičími kiahňami podľa CDC zaznamenali najmenej v 16 z 55 krajín na africkom kontinente. Minulý týždeň bolo hlásených 887 prípadov nákazy a päť úmrtí na toto ochorenie.Opičie kiahne sú infekčným ochorením spôsobeným vírusom, ktorý na človeka prenášajú infikované zvieratá, ale preniesť sa môže aj z infikovaných osôb pri blízkom fyzickom kontakte.

Prejavuje sa horúčkou, triaškou, vyrážkami a léziami na tvári a genitáliách. Väčšina ľudí sa uzdraví do niekoľkých týždňov bez potreby hospitalizácie.Po prvýkrát bolo ochorenie objavené v roku 1970 v Konžskej demokratickej republike. V máji 2022 sa celosvetovo prudko rozšíril počet infekcií. WHO preto vyhlásila stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu (PHEIC), ktorý trval do mája 2023.Existujú dva podtypu vírusu, a to prudko nákazlivý a smrteľnejší Clade I, ktorý sa vyskytuje v Konžskej panve v strednej Afrike, a druhý typ Clade II, endemický v západnej Afrike.