Bezpečnostný analytik o konflikte na Blízkom východe: ZÁBERY, ktoré neveštia nič dobré! TENTO detail už raz vojne predchádzal

Ilustračná foto. (Zdroj: Getty Images, archív RD)

BRATISLAVA – Napätie na Blízkom východe sa dá krájať. Po zabití vodcu palestínskeho militantného hnutia Hamas Ismáíla Haníju a veliteľa hnutia Hizballáh Fuáda Šukra, sa čoraz hlasnejšie hovorí o tom, že do konfliktu trvajúceho niekoľko mesiacov, by sa mohli zapojiť aj Irán a Irak. V tejto napätej atmosfére viaceré letecké spoločnosti prestali nad rizikovým územím lietať. Bezpečnostný analytik Radovan Bránik v tejto súvislosti pripomenul, čo sa dialo nad nebom nad Ukrajinou v predvečer vojny – bolo totiž tiež takmer prázdne.

archívne video

Aké je spojenie medzi Hamasom a iránskym režimom? (Zdroj: X/Israel Defense Forces)

Začiatkom týždňa letecká spoločnosť Lufthanza uviedla, že jej lety sa budú minimálne do stredy vyhýbať vzdušnému priestoru Iraku a Iránu. Spoločnosť, pod ktorú patria aj ďalšie aerolínie vrátanie Swiss International, Austrian a Eurowings, pozastavila aj lety do jordánskeho hlavného mesta Ammán a Arbílu v irackom Kurdistane. Zároveň najmenej do 12. augusta predĺžila pozastavenie letov aj do Tel Avivu, Teheránu a Bejrútu. K podobnému kroku sa uchýlili aj ďalšie letecké spoločnosti.

Niekoľko desiatok hodín pred začiatkom vojny na Ukrajine som - komentujúc dieru v letovom priestore - oznámil, že takto... Posted by Radovan Bránik on Tuesday, August 6, 2024

Nebo nad Irakom a Iránom je pri pohľade na verejne dostupné letecké radary až na výnimky takmer prázdne. Bezpečnostný analytik Radovan Bránik v tejto súvislosti pripomenul, že iba niekoľko desiatok hodín pred začiatkom vojny na Ukrajine - komentujúc dieru v letovom priestore - oznámil, že takto začína vojna. „Ešte aj hodinu pred útokom sa našlo veľa veselých popieračov Putinových mokrých snov v diskusii.. zmĺkli až potom, keď už aj k posledným z nich dorazila realita,“ uviedol.

Pri pohľade na nebo nad Irakom a Iránom je možné vidieť, že ich letový priestor je takmer prázdny. „Ponad Irán letia okrem domácich už iba Emirates a jeden Wizz smerujúci do Doha; nemá už inej trasy. Prakticky prázdny je už Libanon, Sýria, Irak a takmer celé Jordánsko. Všetka ostatná premávka obchádza Izrael z juhu, preletiac nevyhnutný kúsok jordánskeho vzdušného priestoru a natlačení prelietavajú ponad Saudskú Arábiu,“ poukázal.