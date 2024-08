Blízky východ zostáva NEJEDNOTNÝ: Izraelu odmietli pomôcť tri krajiny! TOTO je hlavný dôvod

Izraelskí vojaci v Pásme Gazy (Zdroj: SITA/AP Photo/Tsafrir Abayov)

Izrael požiadal krajiny Blízkeho východu o vyslanie bojových jednotiek na podporu povojnových mierových síl v Pásme Gazy. Informuje o tom The Times of Israel. Nastala však situácia, že nie všetci s touto prosbou súhlasia. Saudská Arábia, Jordánsko a Katar by vyslanie svojich jednotiek vnímali ako "ochranu Izraela pred Palestínčanmi", s čím samozrejme silná opozícia v týchto krajinách nesúhlasí.

Rozdielny postoj

Na druhej strane Egypt a Spojené arabské emiráty (SAE) s vyslaním vojsk súhlasia. SAE už minulý mesiac vyzvali na zriadenie "dočasnej mierovej misie v Pásme Gazy", ktorá by reagovala na humanitárnu krízu, nastolila by právo a poriadok a pripravila pôdu pre opätovné zjednotenie Pásma Gazy a okupovaný Západný breh Jordánu pod jednotnou a legitímnou palestínskou samosprávou. Egypt zastáva podobný názor.

Palestínčania čakajú na nákladné autá s humanitárnou pomocou v centre pásma Gazy v nedeľu 19. mája 2024. (Zdroj: SITA/AP Photo/Abdel Kareem Hana)

Uviedla to vysoká predstaviteľka SAE Lana Nusseibahová s tým, že iniciatíva má byť vedená USA, pričom výsledkom by bola podoba dvoch štátov (Izrael, Palestína). Izraelský denník však pripomína, že premiér Benjamin Netanjahu s takýmto postupom výslovne nesúhlasí.

Nemôže to byť Hamas

V súčasnej dobe riadi Palestínu Hamas a to je pre západné mocnosti problém. Najmä po atentáte na bývalého vodcu Ismáíla Haníju, na ktorého miesto zasadol radikalista, tvrdý muž a "mäsiar z Khan Younis" Jahjá Sinwár. Ten je známy aj ako veliteľ útokov zo siedmeho októbra 2023, najväčšej masakre v dejinách Izraela. Washington však vidí nádej v podobe diery, ktorá sa ešte nestačila zoceliť po smrti vodcu Haníju. Palestína potrebuje podľa Američanov dočasné vedenie, no nemôže to byť Hamas.

Bojovníci radikálnej teroristickej skupiny Hamas, ktorá operuje v pásme Gazy (Zdroj: X/Maverick Aoko)

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken počas návštevy viacerých krajín Blízkeho východu a severnej Afriky v júni tohto roku informoval, že USA pokročili v tejto otázke a dostali podporu z Egypta aj SAE na vytvorenie síl, ktoré by pracovali po boku miestnych Palestínčanov.

"USA pomôžu s vytvorením bezpečnostných zložiek a zabezpečia dočasný mandát v regióne, ktorý neskôr nahradí palestínsky orgán," dodal nemenovaný zdroj americkej administratívy. Blinken však na záver dodal, že USA nebudú v tejto veci prispievať vlastnými jednotkami.

Plán Palestíny

Palestínska samospráva vyvinula vlastné úsilie na povojnové smerovanie v Pásme Gazy, keď pripravila dokument "Správa Palestínskej vlády a plán na najbližšie obdobie v Pásme Gazy" (The Palestinian Government Interventions and Services and Plan for the Day After in the Gaza Strip).

Na čele s novým premiérom Mohammedom Mustafom by išlo o snahu demonštrovať úsilie Ramalláhu (de facto administratívne hlavné mesto štátu Palestína) o reformu a následný návrat do Pásma Gazy.

Pásmo Gazy, Západný breh Jordánu, Izrael (Zdroj: Getty Images)

"Cieľom je ilustrovať kľúčové kroky, ktoré Palestínska samospráva podnikne na zjednotenie správy vecí verejných na Západnom brehu Jordánu a v Pásme Gazy. Po dosiahnutí prímeria a politickej dohody bude mať nové vedenie možnosť poskytovať obyvateľom regiónu základné služby," uvádza sa v dokumente s tým, že si to bude vyžadovať medzinárodnú podporu.