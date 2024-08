Tomu sa ťažko verí: Britským jadrovým ponorkám hrozí sabotáž! Majú softvér z Bieloruska

(Zdroj: Getty Images)

Podľa mediálnej správy softvér pre britské jadrové ponorky obsahuje prvky, ktoré boli vyvinuté v Bielorusku. Počítačový program mal v skutočnosti vytvoriť personál sídliaci vo Veľkej Británii s bezpečnostnou previerkou, píše Telegraph. Britské ministerstvo obrany preto incident vyhodnotilo ako porušenie smerníc a významné bezpečnostné riziko.

archívne video

Ukrajinské tankery trénujú v Poľskej republike so spojencami NATO z Nórskeho kráľovstva v rámci Misie Európskej únie na poskytovanie vojenskej pomoci Ukrajine (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Podľa denníka prebieha interné vyšetrovanie zo strany ministerstva. Pred niekoľkými rokmi dcérska spoločnosť Rolls-Royce Rolls-Royce Submarines poverila poradenskú firmu WM Reply modernizáciou intranetu, ktorý používajú inžinieri britských jadrových ponoriek. WM Reply zas preposlala objednávku vývojárom so sídlom v Minsku. Jeden zo softvérových expertov vraj dokonca pracoval na projekte z ruskej ponorky Tomsk.

Existuje obava, že štátne orgány v Bielorusku a Rusku by mohli použiť programový kód vytvorený vývojármi na zistenie polohy britských ponoriek, píše Telegraph. Existuje tiež obava, že by mohli byť ohrozené aj ďalšie obranné kapacity, keďže predchádzajúci projekt bol tiež zadaný vývojárom v Minsku.

Nebezpečenstvo vydierania alebo cieleného útoku

Vyšetrovanie ministerstva tiež ukazuje, že WM Reply interne diskutovalo o utajovaní pôvodu vývojárov softvéru. V lete 2020 zamestnanci poradenskej spoločnosti upozornili na obavy o bezpečnosť, ale boli ignorovaní. Vyšetrovanie sa začalo až na jar 2021, keď bola záležitosť nahlásená priamo Rolls-Royce. Incident bol potom v lete 2022 postúpený britskému ministerstvu obrany, čo viedlo k ďalšiemu vyšetrovaniu.

Ben Wallace, bývalý britský minister obrany, pre noviny povedal, že incident „nás ponecháva potenciálne zraniteľnými voči podkopávaniu našej národnej bezpečnosti“. Dodal: "Krajiny ako Čína a Rusko sa opakovane zamerali na dodávateľské reťazce našich obranných spoločností. Toto nie je nový fenomén."

Výskumníčka Marion Messmer z think-tanku Chatham House označila incident za jasné „riziko pre národnú bezpečnosť“. Ak by zlomyseľní aktéri získali prístup k osobným údajom zamestnancov britskej ponorkovej flotily, hrozilo by „vydieranie alebo cielený útok,“ povedala pre Telegraph.

Hovorca Rolls-Royce uviedol, že všetky subdodávateľské práce prechádzajú pred uvedením do prevádzky prísnymi bezpečnostnými kontrolami. Spoločnosť tiež uistila, že k žiadnym citlivým informáciám nemá prístup nikto, kto neprešiel kontrolou súvisiacou s bezpečnosťou. Okrem toho bola ukončená spolupráca s WM Reply. Keď sa skontaktoval s denníkom Telegraph, WM Reply poprel, že by jeho kroky ohrozili národnú bezpečnosť.