Desivé varovanie USA: Irán by mohol už DNES zaútočiť na Izrael

(Zdroj: SITA/AP Photo/Munkhbayar Magvandorj)

WASHINGTON - Šéf americkej diplomacie Antony Blinken povedal pri rokovaní s ministrami zahraničia krajín skupiny G7, že iránsky útok na Izrael by sa mohol začať najskôr dnes. Píše to americký spravodajský server Axios s odvolaním sa na tri nemenované zdroje. Spojené štáty však nemajú poznatky o presnom načasovaní úderu, ktorý Teherán považuje ako odvetu za zabitie šéfa politického krídla hnutia Hamas Ismáíla Haníja. Podľa Washingtonu sa do úderu zapojí aj hnutie Hizballáh.