MIMORIADNY ONLINE Ukrajinská armáda útočila na strategické ciele: Zelenskyj ďakuje za úspešné útoky

6:17 Komisár ukrajinského parlamentu pre ľudské práva Dmytro Lubinec žiada Medzinárodný výbor Červeného kráža a OSN, aby preverili pravosť fotografií zachytávajúcich údajne ukrajinského vojnového zajatca, ktorému ruskí vojaci po zabití odrezali hlavu a končatiny. Ako informovala agentúra Reuters, tieto zábery kolujú na sociálnych sieťach od soboty.

„Každý presný úder, ktorý reaguje na ruské bomby, ktorý ničí ruskú logistiku, ruské základne, ktorý sťažuje okupantovi zotrvávanie na našom území — každý takýto úder približuje spravodlivý koniec vojny,“ povedal Zelenskyj v pravidelnom večernom príhovore. Zelenskyj opäť vyzval západných spojencov, aby dovolili ukrajinskej armáde útočiť ich zbraňami na miesta, „kde sa nachádza okupant, z ktorého Rusko útočí na Ukrajinu, odpaľuje rakety, bezpilotné lietadlá, bomby“.

Ukrajinská armáda predtým uviedla, že v noci na sobotu zaútočila na letisko Morozovsk Rostovskej oblasti a na niekoľko skladov ropy a paliva v troch ruských oblastiach. Ruské úrady o útoku na letisko oficiálne neinformovali, ale gubernátor Rostovskej oblasti Vasilij Golubev uviedol, že úrady zaviedli v Morozovskom okrese núdzový stav. Neskôr ukrajinské ozbrojené sily oznámili, že v piatok na okupovanom polostrove Krym potopili ponorku B-237 Rostov na Done a zničili štyri odpaľovacie zariadenia protilietadlového systému S-400 Triumf.