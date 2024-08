Situácia po zabití Haníju eskaluje: Hrozí ďalšia vojna? Iránsky vodca Chameneí vydal príkaz na útok na Izrael

Na snímke je najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí (Zdroj: SITA/Office of the Iranian Supreme Leader via AP)

TEHERÁN - Iránsky vodca Alí Chameneí vydal príkaz na priame údery na izraelské územie kvôli zabitiu šéfa politického krídla Hamásu Ismáíla Haníja v Teheráne. Tvrdí to denník The New York Times s odvolaním sa na tri nemenované iránske zdroje. Chameneí, ktorý je tiež veliteľom ozbrojených síl, tak podľa listu urobil na dnešnom zasadnutí iránskej bezpečnostnej rady. Konkrétne prevedenie úderov vraj iránski armádni velitelia ešte len zvažujú.