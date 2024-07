VIDEO Brutálna bitka na Tenerife: Útočník mlátil muža palicou hlava nehlava! Dovolenkári v šoku

(Zdroj: Reprofoto - Facebook)

Ako uviedol The Mirror, k incidentu došlo na pláži Los Abrigo, ležiacom na juhu ostrova. 48-ročného Rakúšana mal dobiť približne 30-ročný Holanďan. Ten mal útočiť hliníkovou tyčou. Podľa svedkov by v prípade, že by mal namiesto toho v rukách železnú či drevenú tyč, napadnutého muža zabil.

„Žiaden z mužov, obeť či agresor, nie sú turisti. Jeden je z Rakúska a druhý je z Holandska. Ide o bezdomovcov, ktorí žijú v jaskyniach,“ vysvetlila polícia. Špekulovalo sa o tom, že útoku mal predchádzať pokus o krádež. To však polícia nepotvrdila.

(Zdroj: Reprofoto - Facebook)