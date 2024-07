Telá vojnových zajatcov vracia Rusko bez orgánov: Nelegálny obchod? TOTO tvrdí manželka jedného z vojakov!

Výmena zajatcov na Ukrajine (Zdroj: Getty Images)

Návrat tiel vojnových zajatcov bez vnútorných orgánov môže byť dôkazom toho, že v Rusku orgány používajú na transplantáciu. Podľa ukrajinských médií o tom diskutovali aj na stretnutí s veľvyslancom Ukrajiny v Turecku Vasylom Bodnarom, ako aj s poradcom tureckého prezidenta.

„K dnešnému dňu je už s istotou známe, že telá tých, ktorí boli mučení v zajatí sú bohužiaľ bez orgánov. To znamená, že sa len potvrdzuje skutočnosť, že čierny trh s transplantáciou orgánov v Ruskej federácii funguje a bohužiaľ s našimi vojnovými zajatcami. Preto si myslím, že je potrebné o tom povedať celému svetu, aby sa tento zločin zastavil,“ uviedla manželka jedného z obrancov a vojnových zajatcov z Mariupola.

Vdova zároveň apelovala na tureckého prezidenta, aby podporil vytvorenie zmiešanej lekárskej komisie, ktorá by monitorovala zdravotný stav ukrajinských či ruských vojnových zajatcov. Turecko po diskusii prisľúbilo, že sa bude podieľať na pomoci rodinným príslušníkom vojnových zajatcov a bude sa snažiť o získanie a výmenu informácií medzi oboma stranami.

V rusko-ukrajinskom konflikte sa o možnom obchode s orgánmi šepkalo už v roku 2014, no ruská propaganda dôkazy ihneď vyvrátila alebo označila za vymyslené. "Jednou z hlavných požiadaviek tak aj naďalej zostáva zriadenie medzinárodnej lekárskej komisie, ktorá by vyšetrovala stav vojnových zajatcov a pomáhala im vysporiadať sa so zdravotnými problémami", dodal Vasyl Bognar, veľvyslanec Ukrajiny v Turecku.